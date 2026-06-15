닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 은행

당국 ‘빚투’ 경고에…신용대출 죄는 은행권

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260615010005130

글자크기

닫기

유수정 기자

승인 : 2026. 06. 15. 18:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

가계부채 점검회의서 은행권 질타 여파
비대면 접수·한도 제한…우대금리 축소
'빚투'에 5월 금융권 가계대출 급증
11일 서울의 한 시중은행. /연합뉴스
금융당국이 이른바 '빚투'에 따른 신용대출 증가세를 우려하며 은행권에 강도 높은 가계대출 관리를 주문했다. 이에 시중은행들은 신용대출 한도 축소와 우대금리 조정 등 대출 조이기에 나서는 모습이다. 금융권에서는 당국의 압박이 이어지는 만큼 추가적인 가계부채 관리 방안이 나올 가능성이 높은 것으로 보고 있다.

15일 금융권에 따르면 금융당국은 지난 11일 가계부채 점검회의에서 은행권을 강하게 질타한 것으로 전해졌다. 최근 신용대출을 중심으로 가계대출 증가세가 확대된 만큼 금융회사들이 보다 적극적인 관리에 나서야 한다는 취지다.

당국은 관리 목표치를 지키지 못한 금융회사에 대해서는 매주 점검회의를 열어 관리 현황을 점검하기로 했으며, 가계부채 증가세가 진정되지 않으면 추가 규제도 검토하겠다는 방침을 전달한 것으로 알려졌다. 아울러 관계기관 및 금융권과 함께 가계부채 증가 추세가 안정화될 때까지 비상관리 체계를 가동하고 금융회사의 관리계획 이행 현황을 집중 점검한다는 방침도 내놨다.

한국은행도 가계부채 확대에 경고음을 내고 있다. 신현송 한국은행 총재는 "주가가 가파르게 오르는 과정에서 레버리지를 활용한 이른바 '빚투'도 크게 늘었다"며 "이에 따라 그간 안정세를 보이던 가계대출 증가 규모도 5월 들어 큰 폭으로 확대됐다"고 말했다. 이어 "물가안정에 중점을 두고 늦지 않게 금리를 인상해 나갈 필요가 있다"고 언급하며 가계부채 관리 필요성에 힘을 실었다.

당국의 강한 압박에 시중은행들은 앞다퉈 신용대출 옥죄기에 나서고 있다. 신한은행은 이날부터 비대면 신용대출 접수를 제한하고 마이너스통장 한도 감액 등을 포함한 '신용대출 선제적 관리방안'을 시행했다. NH농협은행도 이날부터 주택담보대출과 신용대출 우대금리를 각각 0.2%포인트, 0.1%포인트 축소했다. KB국민은행도 16일부터 일반 신용대출 최대 한도를 1억원, 마이너스통장 최대 한도를 5000만원으로 제한할 예정이다.

앞서 우리은행은 지난 12일부터 대출비교 플랫폼을 통한 비대면 신용대출 신규 및 대환대출 접수를 중단했다. 하나은행도 신용대출 신규 신청 시 차주의 연소득과 관계없이 최대 한도를 1억원으로 제한했고, 마이너스통장 만기 연장 시 미사용 한도 감액 기준도 강화했다.

금융권에서는 은행권의 신용대출 관리 강화 조치가 추가로 나올 것으로 보고 있다. 한 시중은행 관계자는 "현재 은행들이 내놓은 조치들은 당국의 가계부채 관리 기조에 적극 호응하겠다는 의미가 크다"며 "당국이 대출 증가세가 충분히 진정되지 않았다고 판단할 경우 추가적인 규제를 요구할 가능성이 높다"고 말했다.
유수정 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 현대모비스 램프사업 ‘매각 제동’…OP모빌리티 본계약 ‘내달’로 넘긴다

호날두·메시·모드리치·손흥민·네이마르… 전설들의 마지막 월드컵

미·이란 평화합의 도달…트럼프 “호르무즈 개방·해상봉쇄 즉각 해제” 선언

삼성 라이온즈 시구·시타 나선 아홉, 야구장서 비매너 촬영 논란 사과

국세청, 가나와 ‘K-전자세정’ 공유… 고액체납자 해외은닉재산 추적도 공조

방진회 “방산전시회 일정 재조정” 국방부 보고...폴란드 MSPO 겹쳐...

아시아가 유럽 상대로 2승2무… 월드컵 초반 ‘아시아 약진’

지금 뜨는 뉴스

물 드세요, 광고 나갑니다?…전세계 축구팬들 “싫어요”

지리산 화엄사의 특별한 여름 꿈…차와 소설의 세계로 빠지다

백범 김구 탄생 150주년…‘백범일지’ 친필 원본 공개

“대체 어디서 온거니?” 우리집에 벌레가 계속 나오는 이유

오프로드선 역시 명불허전… “근데 일상주행은 왜 편하지?”