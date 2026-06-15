유정훈 도로公 사장, 시설관리 자회사 방문…“노동 개선 모범될 것”

시설관리 노동자 휴게권 보장 부응

냉·난방 시설 및 환기 장치 등 점검

image01 0 유정훈 한국도로공사 사장(왼쪽 세 번째)이 시설관리 자회사를 방문해 현장 직원들과 간담회를 하고 있다.／한국도로공사

유정훈 한국도로공사 신임 사장이 현장 행보를 펼치며 현장 노동자들의 복지와 안전을 강조했다.도로공사는 유 사장이 취임 2일 차인 지난 12일 현장 중심 경영의 행보로 한국도로공사 시설관리 자회사를 방문했다고 15일 밝혔다.이번 방문은 최근 정부가 강조한 '공공부문 시설관리 노동자의 휴게권 보장 및 근무 환경 개선' 기조에 선제적으로 부응하고, 도로교통 서비스의 최일선에서 묵묵히 헌신하는 현장 직원들의 목소리를 직접 청취하기 위해 마련됐다.이날 유 사장은 자회사 경영진으로부터 시설관리 및 미화·경비 업무 현황을 보고받았다. 이어 실질적인 휴게 여건 개선을 위해 냉·난방 시설과 환기 장치, 편의시설 구비 여부 등을 살폈다고 도로공사는 전했다.유 사장은 현장 직원들과의 간담회 자리에서 "우리 고속도로를 이용하는 국민들이 쾌적하고 안전한 서비스를 누릴 수 있는 것은 보이지 않는 곳에서 땀 흘리며 자리를 지켜주시는 여러분 덕분"이라며 "모회사와 자회사가 상생 협력해 공공기관 노동환경 개선의 모범 사례가 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.