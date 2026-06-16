트럼프 “이란 재건에 3000억달러 지원? 완전한 가짜뉴스”

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 정부가 이란 재건을 위해 3000억달러(약 410조원) 규모의 자금을 지원하는 방안을 추진하고 있다는 보도를 강하게 부인했다.

트럼프 대통령은 최근 자신이 운영하는 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "미국이 이란에 3000억달러를 지급할 것이라는 이야기는 민주당원들이 만들어낸 가짜뉴스"라고 밝혔다.

앞서 영국 파이낸셜타임스(FT)는 트럼프 행정부가 이란 정부에 직접 자금을 제공하는 대신, 향후 이란 시장 진출을 원하는 기업들의 투자를 지원하기 위한 3000억달러 규모의 재건 기금 조성 방안을 검토하고 있다고 보도했다.

FT에 따르면 해당 구상은 이란이 미국과의 핵 합의를 포함한 분쟁 종식 협상에 최종 동의할 경우 추진될 수 있는 인센티브 방안 중 하나다. 미국 정부 고위 관계자는 FT에 행정부 내부에서 제재 완화와 함께 "이란 재건을 위한 대규모 기금"에 대한 논의가 이뤄졌다고 전했다.

다만 이 관계자는 기금 지원 여부가 이란의 합의 이행 수준에 따라 결정될 것이라고 설명했다. 특히 스위스에서 체결될 예정인 양해각서(MOU) 이행 상황을 평가한 뒤 단계적으로 지원 방안을 검토한다는 구상이다.

FT는 협상 관련 소식통을 인용해 기금 조성이 60일간의 휴전 연장과 호르무즈 해협 정상화, 추가 핵협상 진전 등의 조건이 충족된 이후 추진될 수 있다고 전했다. 또 재원 역시 미국 정부 예산이 아닌 이란 투자에 관심이 있는 민간 기업들의 자금으로 마련될 가능성이 크다고 설명했다.

소식통은 "유럽과 아시아, 한국과 일본 기업들은 물론 미국 기업들도 이란 시장에 높은 관심을 보이고 있다"며 "제재가 해제될 경우 투자 규모는 상당한 수준이 될 수 있다"고 말했다.

JD 밴스 미국 부통령도 FT와의 인터뷰에서 재건 기금은 "이란이 약속한 의무를 이행할 경우 접근할 수 있는 일종의 보상"이라고 언급하며 이행 조건과 연계된 지원 구상임을 시사했다.

FT는 이와 함께 해외에 동결된 이란 자산 해제를 포함한 대이란 제재 완화 조치가 단계적으로 진행될 것으로 예상된다고 전했다. 다만 트럼프 행정부 관계자들은 현재까지 이란에 실제로 제공된 자금은 없으며, 향후 조치 역시 핵 프로그램 관련 협상 진전에 달려 있다고 강조했다.

