[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 27일

1 ●쥐띠

36년 어려움을 이겨내니 운수 대통한다.

48년 기다리던 금전 소식을 듣는다.

60년 마침내 문서 매매가 성사된다.

72년 투자할 시기가 아니니 더 기다려본다.

84년 집안에 반가운 소식이 들려온다.

96년 남의 일에 간섭하지 않고 침묵해야 한다.

●소띠

37년 걱정했던 집안일이 마무리 된다.

49년 뜻밖의 재물 운이 따른다.

61년 그간의 고통과 고난이 모두 사라진다.

73년 자리변동으로 승진 수가 따른다.

85년 뜻한 바를 이루니 자신감이 생긴다.

97년 반가운 소식을 들으니 기쁘다.

●범띠

38년 굳은 신념을 가지고 이겨 낸다.

50년 바라던 소원을 성취한다.

62년 점점 더 거래처를 확보하는 날이다.

74년 운이 약해 손해를 보니 신경 쓴다.

86년 소망하던 일을 마침내 성사 시킨다.

98년 가족과 즐겁게 지내니 운수대통한다.

●토끼띠

39년 바라던 일이 성사된다.

51년 건강이 호전되니 마음이 편안하다.

63년 귀인이 찾아오니 뜻을 이룬다.

75년 통장과 도장을 자세히 확인해야 한다.

87년 어려운 시험을 통과한다.

99년 좋은 일 하고 보상을 얻으니 금상첨화다.

●용띠

40년 다른 일에는 손을 대지 않는다.

52년 대길 운이 있으니 소망을 성취한다.

64년 남서와 북쪽방향에서 귀인을 만난다.

76년 마음을 비우니 매매가 성사된다.

88년 하는 일에 만족해야 한다.

00년 기분 안 좋아도 언행을 각별히 조심한다.

●뱀띠

41년 더 좋은 시기를 기다린다.

53년 지갑과 핸드폰 분실을 조심한다.

65년 금전 운이 늦게 찾아온다.

77년 고집을 부리니 더욱 힘들어진다.

89년 힘들 때일수록 정신을 집중해야 한다.

01년 불안을 떨쳐내니 마음이 안정된다.

●말띠

42년 좋은 일이 생기니 짜증은 금물이다.

54년 마음을 비우니 일이 뜻대로 풀린다.

66년 욕심을 내면 마음이 상한다.

78년 좋은 일로 인해 마음이 안정된다.

90년 갈수록 운세가 좋아진다.

02년 이직 운이 찾아온다.

●양띠

43년 집안에 좋은 기운이 스며든다.

55년 타인의 다툼에 관여하지 않는다.

67년 행운이 스스로 찾아온다.

79년 작은 소망이 먼저 이루어진다.

91년 만사가 뜻대로 이루어지지 않는다.

03년 순조롭게 마음이 편해진다.

●원숭이띠

32년 근심이 적어지니 소원을 성취한다.

44년 귀인을 만나니 재물이 생긴다.

56년 밝은 지혜로 영롱한 빛을 얻는다.

68년 성실히 노력하니 운수대통한다.

80년 문서가 매매되어 재물을 얻는다.

92년 좋은 인연이 찾아오려고 하는 날이다.

●닭띠

33년 만사가 뜻대로 형통할 운세다.

45년 실수가 만회되어 좋은 결과가 생긴다.

57년 골치 아프던 문제가 말끔히 해결된다.

69년 남의 실수를 이해할 줄 알아야 한다.

81년 행운을 손에 쥐게 된다.

93년 지인의 말을 귀담아듣고 실천한다.

●개띠

34년 뜻을 굽히지 않고 펼치는 날이다.

46년 뜻을 이루니 귀인이 몰려온다.

58년 집안에 기쁨이 가득해지는 날이다.

70년 뜻한 바를 이루게 된다.

82년 귀인의 도움으로 운수대통한다.

94년 눈높이에 맞게 계획을 세워야 한다.

●돼지띠

35년 마음이 평온해지니 운수대통한다.

47년 마음속에 맴돌던 금전 문제가 해결된다.

59년 급할 것 없이 느긋하게 행동하도록 한다.

71년 무에서 유를 창조하는 날이다.

83년 기쁨이 충만해지는 하루다.

95년 바라던 곳으로 이직 운이 있어 운수대통한다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관