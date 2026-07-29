[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 29일

1 ●쥐띠

36년 짜증이 많이 나는 하루니 조심해야 한다.

48년 몸의 기운이 약해지니 여행은 뒤로 미룬다.

60년 신경질을 자주 내니 운이 약해진다.

72년 재물 운이 들어왔다가 다시 나간다.

84년 만사가 대길하니 운수대통한다.

96년 화를 자주 내면 운이 막힌다.

●소띠

37년 좋은 소식이 빠르게 다가온다.

49년 감기 기운이 조금씩 좋아지려고 한다.

61년 짜증 났던 일이 차츰 풀린다.

73년 일을 확장하면 많은 걱정이 생긴다.

85년 운이 약하니 정신 바짝 차린다.

97년 불안한 마음이 오후부터 안정을 찾는다.

●범띠

38년 문서 매매 성사가 어려운 날이다.

50년 지인들이 부러워하는 날이다.

62년 밝은 운이 다가온다.

74년 마음에 안정이 찾아온다.

86년 비탈길에서 운전을 조심해야 한다.

98년 운이 약하니 일이 막히기 쉬운 날이다.

●토끼띠

39년 만사대길 운이 찾아온다.

51년 금전 관계로 인해 재물을 잃을 수 있다.

63년 행운이 따르고 귀인이 지켜 주는 날이다.

75년 낙 마수가 있으니 조심한다.

87년 귀인이 먼저 나타나 도와준다.

99년 다툼이 생기니 모임 참석을 미룬다.

●용띠

40년 기다리던 소식이 늦어진다.

52년 기다리던 좋은 소식이 찾아온다.

64년 마음에 드는 책을 선물 받는다.

76년 짐을 옮길 때는 관절을 조심해야 한다.

88년 우울하고 착잡했던 마음이 사라진다.

00년 스트레스로 몸이 무거워진다.

●뱀띠

41년 지인들과 함께 즐거운 시간 보낸다.

53년 일이 꼬이기 쉬운 날이니 서두르면 안 된다.

65년 들어올 재물이 늦어져도 기다려야 한다.

77년 편안한 날이 계속 이어진다.

89년 과음과 과식으로 피곤해진다.

01년 보증 부탁은 미뤄야 편해진다.





●말띠

42년 작은 금전도 감사히 생각해야 한다.

54년 명의를 만나 건강이 호전된다.

66년 지연되던 일이 순조롭게 풀려나간다.

78년 노력은 하지만 실력은 그리 높지 않다.

90년 횡재수가 있으니 기분이 한결 좋아진다.

02년 마음이 편해지고 취업 운이 찾아온다.

●양띠

43년 바라던 소원을 성취한다.

55년 짜증 내는 습관을 빠르게 고친다.

67년 마음먹은 대로 운이 따른다.

79년 교통신호를 잘 확인해야 한다.

91년 짜증을 내니 일이 더 꼬인다.

03년 서두르면 금전 운이 막힌다.

●원숭이띠

32년 막혔던 문서운과 금전 운이 풀린다.

44년 소원을 성취한다.

56년 집중력을 더 발휘해야 한다.

68년 더 좋은 시기가 오기를 기다려 본다.

80년 생각한 일마다 방해자가 나타나는 운세이다.

92년 모처럼 만에 만난 동창들과 좋은 만남을 갖는다.

●닭띠

33년 어수선했던 마음이 편해진다.

45년 몸에 안 맞는 운동은 금물이다.

57년 집안 걱정들을 귀인이 나타나 해결한다.

69년 인내하며 곤경을 견딘다.

81년 오후쯤 기쁨이 찾아온다.

93년 화목하고 얼굴엔 웃음꽃이 핀다.

●개띠

34년 건강에 좋은 선물을 받는다.

46년 금전 운이 저녁 늦게 풀린다.

58년 가족 의견을 중요시해야 한다.

70년 성실하게 초지일관으로 임한다.

82년 요령 피우지 말고 최선을 다한다.

94년 소원대로 풀리는 날이다.

●돼지띠

35년 마음속 근심들이 서서히 사라진다.

47년 꼬였던 일이 잘 풀리지 않는다.

59년 규칙적인 생활로 건강을 관리해야 한다.

71년 현상을 유지해야 조금씩 좋아진다.

83년 좋은 자리로 승진하거나 좋은 곳으로 이직하는 운이다.

95년 필요 없는 욕심은 내려 놓는다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관