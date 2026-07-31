[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 31일

1 ●쥐띠

36년 밝은 빛을 가득 받게 된다.

48년 즐거움이 가득하니 기쁜 소식 듣는다.

60년 좋은 것을 추구하는 운이 왕성해진다.

72년 짜증 나는 일만 생기는 날이다.

84년 운이 따르니 의식이 풍족해진다.

96년 불길함이 적어지고 대길함이 많아진다.

●소띠

37년 얻은 것의 절반 이상을 잃게 된다.

49년 마음에 드는 선물을 받는다.

61년 구설수가 생기지 않게 언행을 신경 쓴다.

73년 소원을 성취한다.

85년 마음이 흐뭇해지니 운수대통한다.

97년 지인들에게 반가운 소식을 듣는다.

●범띠

38년 바라는 일이 아직 풀리지 않는다.

50년 원하는 방향으로 운이 따른다.

62년 배탈이 생기지 않도록 조심한다.

74년 원하는 곳으로 이사하게 된다.

86년 집 앞에서 귀인을 반갑게 맞이한다.

98년 운세가 좋아지니 안색이 밝아진다.

●토끼띠

39년 마음이 흔들리지 않도록 점검한다.

51년 마음이 한결 편안해진다.

63년 기쁨 많아지니 좋은 소식도 듣는다.

75년 화가 나도 지혜롭게 참는다.

87년 체력 단련으로 몸이 좋아진다.

99년 건널목 신호등을 자세히 확인 후 움직여야 한다.

●용띠

40년 감기와 몸살이 한결같이 호전된다.

52년 걱정하는 일이 말끔히 마무리된다.

64년 원하는 일을 한 뒤에 휴식해야 한다.

76년 일이 내 뜻대로 이루어지는 날이다.

88년 생각한 일이 잘 되기 시작한다.

00년 일이 더디게 되어도 짜증 내면 안된다.

●뱀띠

41년 몸 다치지 않게 신경 써야 한다.

53년 지킬 것은 잘 지키니 건강에 도움된다.

65년 필요한 자금이 조금씩 마련된다.

77년 금방 잊어버리니 메모를 해 둔다.

89년 원하던 일이 빠르게 성사된다.

01년 일이 잘 풀리니 기분이 좋다.

●말띠

42년 금전 소식이 늦어지니 답답해진다.

54년 음식으로 배탈이 나지 않게 신경 쓴다.

66년 화내지 말고 마음을 비운다.

78년 환하게 웃으니 좋은 일이 생긴다.

90년 짜증을 내지 않으니 젊어진다.

02년 근심 운에서 벗어나게 된다.

●양띠

43년 짜증과 화내지 말고 환하게 웃어 넘긴다.

55년 시간이 갈수록 금전 소식이 늦어진다.

67년 바라던 소원을 성취한다.

79년 작은 일에도 최선을 다하니 마음이 즐겁다.

91년 짜증을 자주 내니 도울 운도 되돌아간다.

03년 복잡한 마음을 수련하는 날이다.

●원숭이띠

32년 막혔던 일이 곧 풀린다.

44년 지인 도움으로 문제가 잘 해결된다.

56년 마음이 흐뭇해지는 날이다.

68년 건강에 신경 쓰니 몸이 호전된다.

80년 분위기가 좋아지니 마음도 편해진다.

92년 나쁜 습관은 빠르게 고쳐 나간다.

●닭띠

33년 근심이 저녁 늦게 사라진다.

45년 날짜만 미루니 큰 병을 만들게 된다.

57년 마음먹은 뜻대로 소원이 성취된다.

69년 버럭 화를 내면 후회하게 된다.

81년 고소를 취하하니 기쁜 날이다.

93년 화가 나도 언행을 조심스러워야 한다.

●개띠

34년 목표 달성하고 마음이 흐뭇해진다.

46년 건강 자랑 약간씩만 한다.

58년 밝은 빛 운이 찾아온다.

70년 심란하게 만들었던 불길 운이 사라진다.

82년 주변 사람들이 몹시 부러워하는 날이다.

94년 원하던 취업운이 들어온다.





●돼지띠

35년 욕심을 부리면 안 되는 날이다.

47년 오래전 땅문서 매매로 임자를 만난다.

59년 화내지 말고 긍정적으로 받아들인다.

71년 대길하니 행운을 얻게 된다.

83년 핸드폰을 놓고 집을 나선다.

95년 손재 수만 따르니 모임을 줄인다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관