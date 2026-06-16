코오롱FnC, IP 신사업 전담 ‘V본부’ 개편…팬덤 비즈니스 키운다

하이브·네이버웹툰 출신 황보상우 CIPO 총괄

패션·콘텐츠 결합해 글로벌 팬덤 사업 본격화

코오롱 0 코오롱인더스트리 사옥./코오롱FnC

코오롱인더스트리FnC부문(코오롱FnC)이 지식재산권(IP)을 앞세운 신사업에 본격적으로 나선다. 팬덤을 기반으로 한 콘텐츠와 라이프스타일 사업으로 외연을 넓히겠다는 전략이다.16일 업계에 따르면 코오롱FnC는 최근 조직 개편을 통해 IP 사업을 전담하는 'V본부'를 사내독립기업(CIC) 형태로 신설했다. 기존 코오롱몰 운영 기능을 분리해 신사업에 집중하는 조직으로 재편했으며 독립적인 의사결정 구조를 통해 사업 추진 속도를 높인다는 계획이다.V본부는 패션을 기반으로 하되 문화와 콘텐츠를 결합한 새로운 비즈니스 모델을 추진한다. 자체 기획한 IP와 상표권을 활용해 신규 브랜드를 선보이는 한편, 국내외 셀러브리티와 캐릭터 등 외부 IP를 활용한 브랜드 사업도 병행한다.특히 기존 패션업계의 브랜드 운영 방식에서 벗어나 코오롱FnC의 사명을 전면에 내세우지 않는 전략도 눈길을 끈다. 상품 기획과 생산 역량은 활용하되 브랜드 기획과 마케팅은 독립적으로 운영해 팬덤 중심의 브랜드를 육성하겠다는 구상이다.사업 총괄은 황보상우 최고지식재산책임자(CIPO)가 맡는다. 황보 CIPO는 하이브(HYBE) 스토리 사업 부문 대표와 네이버웹툰 콘텐츠 제작 자회사 스튜디오 리코(LICO) 대표를 지내며 IP 사업을 이끌어온 전문가다.코오롱FnC는 패션 제조 역량과 콘텐츠 사업 경험을 결합해 글로벌 IP 비즈니스 경쟁력을 확보한다는 계획이다.V본부는 '팬을 대중으로, 대중을 세계관으로'를 전략 슬로건으로 내걸었다. 핵심 팬층을 확보한 뒤 이를 대중과 글로벌 시장으로 확장하는 것이 목표다.이를 위해 조직도 패션과 콘텐츠 분야 인력을 함께 배치하고 브랜드 크리에이티브와 콘텐츠 기획 분야 인재 영입을 확대할 예정이다.황보 CIPO는 "패션은 문화라는 큰 범주 안에서 변주되고, 최근 패션 산업은 개인의 취향과 정체성, 커뮤니티 문화와 결을 함께 하고 있다"며 "팬덤을 기반으로 하는 비즈니스는 패션을 넘어 어떤 분야로도 확장할 수 있다"고 말했다. 이어 "V본부는 그 핵심 팬층을 만드는 데 총력을 다하겠다"고 덧붙였다.