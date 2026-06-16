한국형전투기 KF-21, 최초형식인증 획득

14개 분야 745개 검사 항목 모두 충족, 비행안전성 공식 입증

사진 0 15일 정부과천청사에서 개최된 제89회 감항인증심의위원회에서 위원들이 한국형전투기(KF-21) 체계개발사업 감항성 심사결과를 심의하고 있다. /방위사업청

방위사업청이 16일 한국형 전투기 'KF-21'가 최초형식인증(Type Certification)을 획득했다고 밝혔다.방사청은 지난 15일 정부과천청사에서 제89회 감항인증심의위원회를 개최하고 KF-21 체계개발사업 감항성 심사결과를 심의해 '감항인증기준 전체 항목 충족'을 의결했다고 전했다.KF-21 체계개발사업 감항성 심사는 2021년 4월에 착수해 2026년 4월까지 수행됐다. 이날 감항인증심의위는 그간의 심사결과를 최종 의결한 것이다. 이에 KF-21은 최초형식인증을 획득하게 됐다.이번 형식인증은 국가가 KF-21의 비행안전성을 최종적으로 공인했다는 뜻이다. 지난 5월 획득한 전투용 적합 판정은 임무수행능력·무장운용 등 작전성능을 검증한 것이며, 이번 형식인증은 극한의 환경에서도 조종사와 항공기의 안전을 보장할 수 있는지를 확인했다는 점에서 의미가 있다.KF-21은 △항공기구조 △무장통합 △전자시스템 등 감항인증기준 14개 분야 총 745개 검사 항목을 모두 충족해 비행안전성을 공식 입증해낸 셈이다.감항인증심의위를 주관한 김일동 방사청 차장은 "우리가 그간 축적해 온 감항인증 역량과 경험은 KF-21의 비행안전성을 객관적으로 입증하는 기반이 됐다. 이는 향후 수출 과정에서 해외 구매국들의 신뢰를 확보하는 결정적 요소가 될 것이다. 정부가 공인한 비행안전성을 바탕으로 K-방산 수출 확대에도 크게 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.방사청은 이번 최초형식인증 획득을 바탕으로 향후 양산 과정에서도 호기별 감항인증을 실시해 양산기가 형식 인증된 설계 기준에 따라 적합하게 제작됐는지 확인할 예정이다. 또 철저한 품질관리와 체계적인 사업관리를 통해 성공적 전력화를 위한 만전을 기할 방침이다.