주유소 기름값 11주 연속 내려…휘발유·경유 1800원대 유지

경유도 4.1원 내린 1852.8원…서울 휘발유 1910.1원으로 최고

국제유가 하락세 지속…2~3주 뒤 국내 판매가 추가 반영 전망

[포토]전국 주유소 기름값 10주째 하락 0 지난 26일 서울의 한 주유소에서 휘발유 판매가격이 1869원으로 표시되고 있다./박성일 기자

전국 주유소 휘발유와 경유 가격이 11주 연속 하락했다. 국제유가도 내림세를 보이면서 국내 기름값 하락 흐름이 당분간 이어질 가능성이 커졌다.1일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 7월 다섯째 주(7월 26~30일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 전주보다 ℓ당 3.3원 내린 1869.1원으로 집계됐다.지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 1.2원 하락한 1910.1원을 기록했다. 최저가 지역인 울산은 1.6원 내린 1843.8원이었다.상표별로는 GS칼텍스 주유소의 평균 판매가격이 1873.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1861.3원으로 가장 낮았다.전국 주유소 경유 평균 판매가격은 전주보다 ℓ당 4.1원 하락한 1852.8원으로 나타났다.이번 주 국제유가는 미국과 이란의 일시적인 공격 중단과 홍해 항행의 안전을 확보하기 위한 다국적 연합 창설 논의 등의 영향으로 하락했다.수입 원유 가격의 기준이 되는 두바이유는 전주보다 배럴당 7.2달러 내린 80.7달러를 기록했다. 국제 휘발유 가격은 2.9달러 하락한 115.9달러, 자동차용 경유 가격은 2달러 내린 158달러로 집계됐다.국제유가 변동은 일반적으로 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소 판매가격에 반영된다.한편 정부는 국제유가 변동에 따른 국내 석유제품 가격 상승을 억제하기 위해 석유 최고가격제를 유지하고 있다. 지난달 25일 지정된 8차 최고가격은 휘발유 ℓ당 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원으로 7차 최고가격과 동일하다.