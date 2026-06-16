HD현대 5개사, 조선업계 최초 ‘선체 관리’ 전 과정 자동화한다

KCC·타스글로벌과 공동 개발 MOU

로봇 제작 역량 기반 '수중 로봇' 개발

[보도]HD현대중공업, 자율형 선체 관리 통합 솔루션 개발 나선다 0 HD현대 5개사가 KCC, 타스글로벌과 'Total Hull Care Solution' 공동 개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. /HD현대중공업

HD현대중공업을 비롯한 HD현대 5개 계열사가 조선업계 최초로 선체 진단부터 클리닝, 성능 검증까지 전 과정을 자동화하는 로봇·데이터 기반 선체 관리 통합 솔루션 개발에 나선다.16일 HD현대중공업은 최근 HD한국조선해양, HD현대로보틱스, HD현대마린솔루션, 아비커스 등 계열사와 함께 선박 도료 전문기업인 KCC, 수중 로봇 전문기업 타스글로벌과 '토탈 헐 케어 솔루션(Total Hull Care Solution)' 공동 개발 및 사업화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.'Total Hull Care Solution'은 선체 상태 진단부터 클리닝과 도장 손상 점검, 효과 검증까지 한 번에 수행할 수 있는 통합 관리 시스템이다. 선체 운영 상태를 실시간으로 관리할 수 있는 것이 특징이다.최근 해운 시장에서 선체의 해양생물 부착 관리가 연비와 환경 규제를 좌우하는 핵심 요소로 부각되고 있다. 기존의 수동·주기적 선체 클리닝 방식은 실시간 상태 파악이 어려워 데이터 기반 상시 모니터링과 예측 관리 체계의 필요성이 커진다.HD현대중공업 등 참여사들은 자율주행형 수중 로봇 기반 선체 상태 진단 기술, 도막 손상 최적화를 위한 로봇 세정 기준 및 방오도료 표준 사양, 선체 상태 모니터링 및 운항 데이터 연계 연비 최적화 기술, 클리닝 효과 검증 및 유지관리 자동화 체계 등을 공동 개발할 예정이다.특히 HD현대는 그룹 차원의 로봇 제작 역량을 바탕으로 선체 상태 진단부터 정비 판단, 클리닝 수행, 효과 검증까지 모든 과정을 자동화하는 수중 로봇 개발을 주도한다.HD현대중공업 관계자는 "이번 협력은 조선, 도료, 로봇 기술을 하나의 솔루션으로 통합하는 업계 최초의 시도"라며, "단순 클리닝을 넘어 선박 연료 절감 및 탄소 저감 효과를 극대화하고 향후 선박 수리·정비 시장으로 확장해 새로운 비즈니스 모델로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.