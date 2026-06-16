카카오, 카카오톡 채팅 중 사용가능한 ‘챗GPT 챗봇’ 기능 선봬

ㅋㅋ 0 카카오가 카카오톡 채팅방 대화 중 사용할 수 있는 챗지피티 챗봇 기능을 선보인다./카카오

카카오는 카카오톡 채팅방 대화 중 사용할 수 있는 'ChatGPT(챗지피티) 챗봇' 기능을 선보인다고 16일 밝혔다. 이를 통해 채팅방 안에서 챗지피티 챗봇에 자유롭게 질문하고 답변을 받을 수 있게 됐다.이번에 도입된 챗지피티 챗봇은 카카오톡 그룹 채팅방, 1:1 채팅방 등에서 사용 가능하다. 가족, 친구, 지인 등과 함께 있는 채팅방의 우측 상단 메뉴를 누르고 '챗봇'을 선택해 챗지피티 챗봇을 추가하면 된다. 이 후 채팅방 입력창에서 '@' 기호와 함께 챗지피티 챗봇을 멘션해 원하는 프롬프트(명령어)를 작성하면 된다. 입력창 하단의 '키보드 툴바'에 노출되는 'ChatGPT' 버튼을 누른 뒤 입력할 수도 있다.예를 들어 "@ChatGPT 오늘 날씨 알려줘", "@ChatGPT 생일 축하 메시지 작성해 줘"와 같이 입력하면 ChatGPT가 채팅방 내에서 즉시 답변을 제공한다. 이후의 대화는 답변 말풍선 하단의 '자세히 보기'를 눌러 연결되는 'ChatGPT for Kakao(챗지피티 포 카카오)' 서비스를 통해 이어갈 수 있다.현재 프롬프트 입력은 텍스트로만 가능하며, 이미지 생성 기능도 지원한다. "@ChatGPT 바다 풍경 그려줘"처럼 요청하면 이용자 의도에 맞는 이미지를 답변으로 제공한다. 또한, 챗봇 기능을 쉽고 빠르게 사용할 수 있도록 입력창 상단에 '뉴스', '운세', '인기 질문' 등의 대표 명령어를 배치했으며, 챗봇 답변 시 채팅방에서 질문한 이용자를 직접 멘션해 명확한 답변을 전달받을 수 있도록 했다.카카오는 지난해 10월 오픈AI와의 협업을 통해 개발한 챗지피티 포 카카오를 선보이고, 카카오톡 이용자들이 일상 속에서 쉽고 편리하게 AI를 경험할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 지난 5월 기준 챗지피티 포 카카오의 누적 가입자 수는 1100만명을 넘어섰다. 이와 함께 카카오 내외부의 다양한 서비스와 연동되는 AI 에이전트 'Kakao Tools(카카오툴즈)'를 고도화하며 AI 에이전트 생태계 확장을 위해 힘쓰고 있다.유용하 카카오 AI 커넥트 성과리더는 "챗봇 기능을 통해 이용자들이 카카오톡으로 대화하며 더욱 쉽고 유용하게 AI를 활용할 수 있게 됐다"며 "카카오톡과 AI의 유기적인 결합을 통해 일상 속 AI 대중화를 이끌어 나갈 것"이라고 밝혔다.한편 카카오는 카카오톡의 다양한 업데이트를 진행할 계획이다. 카카오에 따르면 카카오톡 최신 버전 업데이트를 통해 메시지 입력창 개선, 마크다운 문서 지원, 채널 쿠폰 혜택 확인 기능 강화 및 '더보기탭' 내 H5 게임칩 신설 등 사용자 편의 기능을 대폭 확대된다. 업데이트 기능들은 카카오톡 최신 버전(v.26.5.0 이상)에서 사용할 수 있다.