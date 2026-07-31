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SK하이닉스, 성과급 제도 놓고 진통…다음 달 초 다시 협상

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최인규 기자

승인 : 2026. 07. 31. 11:46

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사측, 절반 이상 주식·적자시 임금 조정 의견
노조, 합의 취지 훼손…조합원 위험부담 반대
SK하이닉스
SK하이닉스. /SK하이닉스
SK하이닉스 노사가 올해 임금·단체협약에서 성과급 제도를 놓고 평행선을 달리면서 극심한 진통을 겪고 있다.

사측은 성과급의 절반 이상을 주식으로 지급하는 방안을 유지하고 있는 반면 노조는 받아들일 수 없다며 반발하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 노조는 다음 달 초 열리는 본교섭에서 사측이 수정안을 제시하지 않으면 행동에 나설 것이라고 통보한 것으로 전해졌다.

31일 SK하이닉스 4차 노사 본교섭 회의록 등에 따르면 노사는 지난 30일 임단협 본교섭을 진행했다. 이 자리에서 사측은 이전에 제안했던 성과급 절반 이상을 현금이 아닌 주식으로 지급하는 방안을 전했다고 한다. 여기에 적자가 발생했을 때 임금을 일시적으로 조정할 수 있는 방안도 거론했다고 한다. 사측은 이해관계자의 공감을 받을 수 있는 방안으로, 지속 가능한 제도가 돼야 한다는 취지로 이런 의견을 낸 것으로 알려졌다.

그러나 노조는 지난해 노사가 합의한 취지를 훼손하는 제안이라며 수용할 수 없다는 입장을 밝혔다고 한다. 주가 변동에 따른 위험을 조합원이 부담할 수 없으며, 적자를 이유로 임금을 조정하는 것 역시 합의안에 맞지 않다고 주장했다고 한다.

특히 노조는 차기 교섭 자리에서 사측이 다른 안을 내놓지 않는다면 필요한 행동에 나서겠다는 의사를 전했다고 한다. 다음 교섭은 8월 4일로 전해진다.

앞서 SK하이닉스 노사가 이달 초부터 진행한 임단협 과정에서 성과급 제도 개편이 쟁점으로 떠올랐다. 사측이 지난해 교섭에서 영업이익의 10%를 재원으로 하는 초과이익분배금(PS) 상한을 폐지하고 이를 10년간 유지하기로 합의한 안에 대해 수정이 필요하다는 의견을 제시하면서다. 사측은 현금 유출 부담과 함께 대외적인 여론 등에 따라 이런 결정을 한 것으로 알려졌다.
최인규 기자

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