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오리온홀딩스·오리온, 자사주 전량 소각…주주환원 강화

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정문경 기자

승인 : 2026. 06. 16. 15:54

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[오리온 사진자료] 오리온 신사옥 전경 이미지
오리온 신사옥 전경./오리온
오리온그룹이 자사주 전량 소각에 나서며 주주환원 정책 강화에 속도를 내고 있다. 배당 확대에 이어 자사주 소각까지 단행하면서 기업가치 제고와 주주가치 향상 의지를 강조했다.

16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 오리온홀딩스와 오리온은 각각 이사회를 열고 보유 중인 자기주식 전량을 소각하기로 의결했다. 이번 자사주 소각은 지난 3월 발표한 기업가치 제고 계획의 일환으로 추진되며, 개정 상법 시행에 따른 자기주식 소각 계획을 이행하는 차원에서 이뤄진다.

오리온홀딩스는 발행주식 총수의 3.97%에 해당하는 248만8770주를 소각한다. 장부가 기준 116억원, 지난 15일 종가 기준 약 665억원 규모다. 오리온은 발행주식 총수의 0.02%인 7344주를 소각하며 장부가 기준 6억원, 종가 기준 약 10억원 규모다. 자사주 소각 예정일은 오는 23일이다.

자사주 소각은 유통 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)과 주주가치를 높이는 대표적인 주주환원 정책으로 꼽힌다. 소각된 주식은 영구적으로 시장에서 사라지는 만큼 기존 주주의 지분가치가 높아지는 효과가 있다.

오리온그룹은 올해 배당 확대와 자사주 소각을 병행하며 주주친화 경영을 강화하고 있다. 오리온의 연결 기준 배당성향은 지난해 대비 10%포인트 높아진 36%를 기록했고, 오리온홀딩스는 25%포인트 상향한 55% 수준으로 확대했다. 이에 따라 양사는 올해 1월 도입된 배당소득 분리과세 적용 대상인 고배당 기업 요건도 충족하게 됐다.

오리온그룹 관계자는 "올해 배당 확대에 이어 자기주식 소각을 결정하는 등 주주환원 정책을 지속적으로 강화하고 있다"며 "앞으로도 지속적인 성장과 함께 성장의 성과가 주주가치 제고로 이어지는 선순환 구조를 구축해 나갈 계획"이라고 말했다.
정문경 기자

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