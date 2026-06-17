KCC, ‘로얄에나멜플러스’ 출시…살오름성 개선·냄새 불쾌감↓

KCC 프리미엄 에나멜 페인트 로얄에나멜플러스 제품 이미지 0 KCC 프리미엄 에나멜 페인트 로얄에나멜플러스. /KCC

KCC가 건축용 프리미엄 에나멜 페인트 '로얄에나멜플러스'를 본격 출시했다고 17일 밝혔다.해당 제품은 기존 로얄에나멜 대비 은폐력과 롤러 작업성 그리고 살오름성(도색이 충분한 두께로 형성되어 표면이 평활하고 균일해 보이는 정도)을 크게 개선한 것이 특징이다.KCC는 실내외 철제나 목재 구조물, 어린이방 가구, 상가 인테리어 집기 등 생활공간 전반의 철재·목재 마감에 적합한 프리미엄 에나멜 페인트라고 설명했다.뛰어난 은폐력으로 진한 색상의 기존 도장면이나 얼룩진 바탕 위에도 색 비침을 최소화해 적은 횟수의 도장만으로도 균일하고 깔끔한 마감이 가능한 강점도 지니고 있다.롤러 도장 시 도막의 살오름성이 뛰어나 미색 계열 색상도 2회 도장으로 마감 가능해 작업시간을 단축시킬 수 있다는 점 역시 해당 제품에서만 볼 수 있다.국내 실내공기질 인증인 '실내마크'를 획득해 거실·침실·아이방 등 실내 공간에서도 안심하고 사용할 수 있으며 과일향을 첨가해 페인트 냄새로 인한 불쾌감을 줄여준다.KCC 관계자는 "기존 에나멜 도료의 장점은 유지하면서 은폐력과 작업 편의성을 한층 강화했다"며 "주거·상업 공간의 마감 품질을 높이는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.