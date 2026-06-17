에이블리 ‘풋 액세서리’ 인기…‘쪼리 양말’ 거래액, 전년동기比 1664%↑

17일 에이블리코퍼레이션이 지난달 14일부터 이달 14일까지 에이블리 빅데이터를 분석한 결과에 따르면 발가락에 착용하는 반지인 '토우 링(Toe Ring)' 거래액과 검색량은 전년 동기 대비 각각 104%, 96% 증가했다.
발등 일부만 덮는 디자인으로 포인트를 주면서 쪼리 착용 시 땀으로 인한 쓸림까지 방지할 수 있는 '쪼리 양말' 거래액은 1664%, 검색량은 3227% 급등했다.
같은 기간 '발 토시' 거래액과 검색량도 각각 81%, 29% 증가했으며 얇은 소재로 시원함을 살린 '시스루 레그워머' 거래액 역시 573% 늘었고 검색량도 255% 올랐다. 발가락이나 뒤꿈치에 걸어 신을 수 있는 형태의 '고리 레그워머' 거래액(116%)과 검색량(257%)도 각각 세 자릿수 증가세를 기록했다.
이와 함께 '쪼리' 거래액 45%, 쪼리와 부츠 디자인이 결합된 '쪼리 부츠' 거래액 67%, 얇은 스트랩 디자인으로 발 표면을 과감히 드러낸 '스트랩 뮬' 37%, 앞뒤가 모두 트여 발 모양이 그대로 보이는 '뮬 샌들' 28% 등도 상승세를 보였다. 발가락과 발등이 은은하게 비치는 '젤리 플랫'(505%)과 '메쉬 플랫'(926%) 등은 급등세 대열에 합류했다.
에이블리 관계자는 "맨발의 허전함을 채우고 개성을 더할 수 있는 패션 아이템의 인기가 급부상한 것으로 분석된다"고 설명했다.
한편, 에이블리는 풋 액세서리와 매치하기 좋은 여름 신발을 최대 82% 할인된 가격에 선보이는 '슈즈 연합전'을 오는 22일부터 29일까지 진행한다. 착한구두, 더레이디, 오엔드, 블랙업, 꼼지락슈즈 등이 참여한다. 행사 기간 무제한 사용할 수 있는 최대 10%, 15%, 20% 할인 쿠폰팩도 받을 수 있다.