에이블리 ‘풋 액세서리’ 인기…‘쪼리 양말’ 거래액, 전년동기比 1664%↑

clip20260617093111 0 (왼쪽) 제이드윤 진주 비즈 토우링, (오른쪽) 블루씨티 쪼리 토삭스./에이블리

스타일 커머스 플랫폼 '에이블리'의 '풋(Foot) 액세서리' 상품 거래액이 증가세를 보이고 있는 것으로 나타났다.17일 에이블리코퍼레이션이 지난달 14일부터 이달 14일까지 에이블리 빅데이터를 분석한 결과에 따르면 발가락에 착용하는 반지인 '토우 링(Toe Ring)' 거래액과 검색량은 전년 동기 대비 각각 104%, 96% 증가했다.발등 일부만 덮는 디자인으로 포인트를 주면서 쪼리 착용 시 땀으로 인한 쓸림까지 방지할 수 있는 '쪼리 양말' 거래액은 1664%, 검색량은 3227% 급등했다.같은 기간 '발 토시' 거래액과 검색량도 각각 81%, 29% 증가했으며 얇은 소재로 시원함을 살린 '시스루 레그워머' 거래액 역시 573% 늘었고 검색량도 255% 올랐다. 발가락이나 뒤꿈치에 걸어 신을 수 있는 형태의 '고리 레그워머' 거래액(116%)과 검색량(257%)도 각각 세 자릿수 증가세를 기록했다.이와 함께 '쪼리' 거래액 45%, 쪼리와 부츠 디자인이 결합된 '쪼리 부츠' 거래액 67%, 얇은 스트랩 디자인으로 발 표면을 과감히 드러낸 '스트랩 뮬' 37%, 앞뒤가 모두 트여 발 모양이 그대로 보이는 '뮬 샌들' 28% 등도 상승세를 보였다. 발가락과 발등이 은은하게 비치는 '젤리 플랫'(505%)과 '메쉬 플랫'(926%) 등은 급등세 대열에 합류했다.에이블리 관계자는 "맨발의 허전함을 채우고 개성을 더할 수 있는 패션 아이템의 인기가 급부상한 것으로 분석된다"고 설명했다.한편, 에이블리는 풋 액세서리와 매치하기 좋은 여름 신발을 최대 82% 할인된 가격에 선보이는 '슈즈 연합전'을 오는 22일부터 29일까지 진행한다. 착한구두, 더레이디, 오엔드, 블랙업, 꼼지락슈즈 등이 참여한다. 행사 기간 무제한 사용할 수 있는 최대 10%, 15%, 20% 할인 쿠폰팩도 받을 수 있다.