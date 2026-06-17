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경동나비엔, 녹색소비주간 매장 프로모션…콘덴싱 보일러 할인

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이철현 기자

승인 : 2026. 06. 17. 09:41

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[사진2] 녹색매장 프로모션 포스터2
녹색매장 프로모션 포스터. /경동나비엔
경동나비엔이 기후에너지환경부와 한국환경산업기술원이 주관하는 '2026 녹색소비주간'에 동참하며 녹색매장 프로모션을 진행하고 있다.

17일 경동나비엔에 따르면 2026 녹색소비주간은 녹색소비 확산과 탄소중립 문화 조성을 위해 다양한 기관과 기업이 소비 혜택과 참여형 프로그램을 제공하는 행사다.

경동나비엔은 지난해에 이어 올해도 행사에 참여하며 이달 1~30일까지 전국 17개 녹색매장 대리점과 7개 나비엔 하우스 체험 매장에서 프로모션을 진행 중이다. 녹색매장은 기후에너지환경부가 지정하며, 친환경 녹색제품 판매 활성화에 기여한 매장을 중심으로 선정된다.

이번 프로모션을 통해 녹색매장과 나비엔 하우스 체험 매장에서 콘덴싱 보일러를 구매하는 고객은 할인 혜택을 받을 수 있다.

구체적으로 살펴보면 'NCB354' 모델 구매 시 5만원의 할인이 제공되며 'NCB553' 모델 구매 시 10만원을 할인받을 수 있다. 'NCB753' 모델 구매 시 '나비엔 온수레디 샤워기'를 추가 증정한다.

김용범 경동나비엔 영업마케팅 총괄임원은 "이번 프로모션을 통해 더 많은 고객이 친환경 고효율 제품의 가치를 경험하길 바란다"며 "앞으로도 녹색소비 확산에 기여할 수 있는 제품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

이번 행사와 관련된 자세한 내용은 공식 온라인 플랫폼 '나비엔 하우스'에서 확인할 수 있다.

이철현 기자

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