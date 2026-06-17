KT&G ‘릴 에이블 3.0’, 17일부터 전국 편의점서 판매

(KT&G 사진자료) '릴 에이블 3.0' 제품 이미지 0 '릴 에이블 3.0'. /KT&G

KT&G는 궐련형 전자담배 '릴 에이블 3.0'의 판매처를 17일부터 전국 모든 편의점으로 확대한다고 밝혔다.지난 2월 플래그십 스토어 '릴 미니멀리움' 4곳에서 선출시된 '릴 에이블 3.0'은 예열시간 단축, 초고속 충전기능을 강화해 사용자 편의성을 한층 강화했다.이전 모델 대비 예열시간은 약 10초 단축됐고 완전 충전 시간도 절반으로 대폭 줄였다. '사용 중 일시정지'와 '기호에 따른 사용 모드 전환', '3회 연속 사용' 등의 기능은 그대로 유지했다.KT&G는 유럽 디자인 스튜디오와 글로벌 협업을 통해 '릴 에이블 3.0'에 단순하면서도 고급스러운 디자인을 적용했으며 정교하게 가공한 메탈 소재를 사용해 내구성과 완성도를 높였다.KT&G는 궐련형 전자담배 시장에서 '릴 하이브리드', '릴 에이블', '릴 솔리드' 등 다양한 플랫폼을 운영하고 있다.이 가운데 릴 에이블은 다양한 스틱 카테고리를 앞세워 디바이스 누적 판매량 100만대를 돌파하는 등 KT&G의 궐련형 전자담배 플랫폼 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있다.김동필 KT&G NGP사업본부장은 "앞으로도 차별화된 제품을 기반으로 궐련형 전자담배 시장에서 리더십을 강화해 나가겠다"고 말했다.