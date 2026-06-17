KT&G ‘릴 에이블 3.0’, 17일부터 전국 편의점서 판매

지난 2월 플래그십 스토어 '릴 미니멀리움' 4곳에서 선출시된 '릴 에이블 3.0'은 예열시간 단축, 초고속 충전기능을 강화해 사용자 편의성을 한층 강화했다.
이전 모델 대비 예열시간은 약 10초 단축됐고 완전 충전 시간도 절반으로 대폭 줄였다. '사용 중 일시정지'와 '기호에 따른 사용 모드 전환', '3회 연속 사용' 등의 기능은 그대로 유지했다.
KT&G는 유럽 디자인 스튜디오와 글로벌 협업을 통해 '릴 에이블 3.0'에 단순하면서도 고급스러운 디자인을 적용했으며 정교하게 가공한 메탈 소재를 사용해 내구성과 완성도를 높였다.
KT&G는 궐련형 전자담배 시장에서 '릴 하이브리드', '릴 에이블', '릴 솔리드' 등 다양한 플랫폼을 운영하고 있다.
이 가운데 릴 에이블은 다양한 스틱 카테고리를 앞세워 디바이스 누적 판매량 100만대를 돌파하는 등 KT&G의 궐련형 전자담배 플랫폼 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있다.
김동필 KT&G NGP사업본부장은 "앞으로도 차별화된 제품을 기반으로 궐련형 전자담배 시장에서 리더십을 강화해 나가겠다"고 말했다.