LX하우시스, 취약계층 등 돕기 위한 사회공헌활동 전개

[사진]LX하우시스_사업역량활용사회공헌활동 지속 0 지난 16일 서울 종로구 LX광화문빌딩에서 진행된 '2026 녹색유아공간 전환지원사업' 발대식에서 전인수 한국녹색구매네트워크 대표(왼쪽), 유현아 세종시 한내들 어린이집 원장(가운데), 황민영 LX하우시스 장식소재사업부장(상무)이 기념촬영을 하고 있다. /LX하우시스

LX하우시스가 사회공헌 민관협력사업인 '취약계층 실내환경 개선사업'과 '녹색유아공간 전환 지원사업'에 참여한다.17일 LX하우시스에 따르면 우선 기후에너지환경부와 한국환경산업기술원이 공동 진행하는 '취약계층 실내환경 개선사업'에 환경표지인증을 획득한 바닥재와 벽지를 지원한다.아토피, 천식, 비염 등 환경성 질환에 쉽게 노출될 수 있는 취약계층의 실내환경 개선을 돕는 활동에 친환경성 제품을 지원하는 것이다.기후부는 올해 기초생활수급자 13세 미만 어린이 가구 등 전국 약 250곳를 지원할 예정이다. LX하우시스는 올해로 12년 연속 친환경성 제품 지원으로 힘을 보탤 예정이다.또한 노후된 어린이집 시설의 바닥재 교체를 지원하는 '녹색유아공간 전환 지원사업'에도 참여해 환경표지인증을 획득한 바닥재를 지원한다.LX하우시스는 한국녹색구매네트워크, 녹색소비자연대, 전국녹색구매지원센터와 2022년부터 진행한 사업에 올해로 5년 연속 참여한다. 올해도 전국 어린이집 20곳의 바닥재 교체를 도울 예정이다.이와 함께 보호가 필요한 아동·청소년이 안전하게 성장하고 추후 자립하도록 돕기 위해 운영되는 소규모 아동보호시설인 '그룹홈'의 시설 개보수 지원도 이어긴다.LX하우시스 관계자는 "앞으로도 우리 사회 구성원 모두가 보다 안전하고 쾌적한 공간에서 생활할 수 있도록 지원하는 공간개선 활동을 계속 이어가며 업계를 선도하는 ESG경영을 지속적으로 전개해 나가겠다"고 말했다.