조용호 오산시장 당선인 “시민 체감할 변화 만들어내겠다”

인수위, 주요 현안·공약사업 점검…민선 9기 시정 운영 방향 토대 마련.

DSC09329 0 조용호 오산시장 당선인(앞줄 가운데)이 지난 15일 오산오색문화체육센터에서 열린 민선 9기 인수위원회 출범식에서 인수위원들과 기념촬영을 하고 있다. /인수위

조용호 오산시장 당선인 인수위원회가 시청 각 부서와 사업소, 산하기관 등을 대상으로 업무보고를 진행하면서 민선 9기 시정 운영 준비에 들어갔다.17일 인수위에 따르면 전날부터 시작된 업무보고는 시정 현황 등 주요 현안을 파악하고 민선 9기 시정 운영 방향과 공약 이행 방안을 구체화하기 위한 목적으로 진행되고 있다. 인수위는 분야별 주요 사업 추진 현황과 현안을 살펴보고 향후 시정 운영 과정에서 우선적으로 검토해야 할 과제들을 점검하고 있다.특히 시민 생활과 밀접한 교통·경제·복지·교육·도시 분야를 중심으로 현안 사업 전반을 검토하고, 공약사업의 실현 방안과 추진 방향 등을 논의할 계획이다.인수위는 업무보고를 오는 19일까지 진행하는데 이어 22일과 23일 주요 사업 현장을 방문해 추진 상황을 점검하고 현장 의견을 청취할 예정이다. 이어 26일 경과보고회와 29일 시민보고회를 열어 인수위 활동 결과와 민선 9기 시정 운영 방향을 최종 정리할 계획이다.조 당선인은 "인수위 활동은 민선 9기 시정의 출발을 준비하는 중요한 과정"이라며 "시정 현황과 주요 현안을 면밀히 살펴 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 갈 수 있도록 꼼꼼하게 검토해 나가겠다"고 말했다.