현대건설, 경남 양산 첫 ‘힐스테이트’ 분양 돌입…22일 특공

1 0 힐스테이트 양산더스카이 투시도.

현대건설은 오는 19일 경남 양산시에서 힐스테이트 양산더스카이 견본주택을 개관하고 분양에 나선다고 17일 밝혔다.분양 조건은 계약금 5%(1차 500만원 정액제), 중도금 무이자 혜택이 제공되며 비규제지역으로 전매 제한은 없다. 청약은 오는 22일 특별공급을 시작으로 23일 1순위, 24일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 1단지 6월 30일, 2단지 7월 1일이며 계약은 7월 13~15일이다.해당 단지는 경남 양산 물금읍 가촌리(1단지)와 범어리(2단지)에 2개 단지, 총 598가구 규모로 조성되는 단지다. 단지는 지하 4층~지상 20층, 4개 동, 299가구로 조성되고, 2단지는 지하 3층~지상 20층, 4개 동, 299가구로 조성된다. 전체 가구의 약 88%를 전용 84㎡로 구성했다.KTX 물금역은 오느 11월부터 시설 개선 및 증축 사업이 추진될 예정이다. 또한 부산대 동남권 의료클러스터와 바이오 랩 허브 사업, UN 국제물류센터 유치가 추진되고, 올 연말 양산선(노포~북정)도 개통 예정이다단지 입주민은 부산 2호선 증산역, KTX 물금역, 물금·남양산IC 이용이 가능하며, 서남초를 비롯한 초·중·고교와 학원가, 양산시립중앙도서관이 인접해 있다. 양산중앙국민체육센터, 양산부산대학교병원, 대형마트 및 문화시설 등 생활 인프라도 풍부하다.해당 단지는 현대건설이 양산시에 처음 선보이는 '힐스테이트' 브랜드 아파트다. 전 가구(펜트하우스 제외)에 판상형 4베이 구조를 적용하고 드레스룸 등을 구성했다. 천장고는 2.4m(우물천장 포함 2.5m)로 설계했으며 거실에는 유리난간을 적용했다. 피트니스, 실내 골프연습장, 스터디 라운지, 'H아이숲' 등 커뮤니티 시설과 함께 단지별 셔틀버스도 제공한다.