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“직접 커피 내린다”… 폴바셋, 7월 방한 매장 순회 행사

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정아름 기자

승인 : 2026. 06. 17. 16:38

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폴바셋
/폴바셋 인스타그램
바리스타 폴바셋이 내달 한국을 방문해 전국 폴바셋 매장에서 직접 커피를 소비자들에게 내려줄 예정이다.

커피 브랜드 폴바셋은 최근 공식 인스타그램을 통해 바리스타 폴 바셋의 한국 방문 일정을 공개했다.

폴 바셋은 내달 1일부터 6일까지 서울, 경기, 대구 지역 매장을 방문해 직접 커피를 추출하는 행사를 진행한다. 일정에는 파르나스몰점, 산본역점, SKT 성수 T팩토리, 현대아울렛 김포점, 스타필드빌리지 운정점, 신세계백화점 대구 1호점, 대구 수성못점, 더현대 대구점, 강남점 등이 포함됐다. 행사 마지막 날인 내달 6일에는 마켓컬리 라이브 방송에도 출연할 예정이다.

행사 소식이 알려지자 소비자들은 다양한 반응을 보였다. 일부 이용자들은 "진짜 폴 바셋이 내린 커피를 마실 수 있겠다", "자주 가는 매장에는 방문하지 않는다" 등의 의견을 남겼다.

지역별 일정에 대한 아쉬움도 나타났다. 부산, 대전, 제주 등 행사 대상 지역에 포함되지 않은 지역 이용자들은 추가 방문을 요청하는 댓글을 남겼다. "일정이 빡빡해 보인다"는 반응도 나왔다.

폴바셋 측은 "상황에 따라 일정이 변경될 수 있다"고 안내했다.

바리스타 폴바셋은 호주 출신으로 2003년 세계 바리스타 챔피언십에서 역대 최연소로 정상에 올랐다. 폴바셋은 그의 이름을 본 따 만든 커피 브랜드로 매일유업 자회사 엠즈씨드가 운영하고 있다.
정아름 기자

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