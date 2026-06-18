글로벌 영상 통화 플랫폼 ‘뷰챗’, 다국어 발행 예정

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/제공 뷰챗

글로벌 영상 통화 플랫폼 VIEWCHAT(뷰챗)이 1인 크리에이터와 인플루언서를 위한 퍼스널 브랜딩 전략서를 다국어로 발행할 예정이라고 18일 밝혔다.

이번 전략서는 개인이 콘텐츠와 소통 방식을 기반으로 자신만의 브랜드를 구축하는 방법과 팬 기반 형성 및 콘텐츠 활용 방안 등을 다룬다. 또한 사진, 영상, 게시글, 스토리 콘텐츠 등을 활용한 콘텐츠 운영 방식과 플랫폼 내 소통 기능에 대한 내용도 포함될 예정이다.

뷰챗은 이용자가 다양한 형태의 콘텐츠를 게시하고 팬들과 소통할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다. 회사 측은 이번 전략서를 통해 콘텐츠 제작뿐 아니라 개인의 정체성을 설정하고 지속 가능한 콘텐츠 운영 구조를 만드는 방법을 소개할 계획이라고 설명했다.

전략서에는 퍼스널 브랜딩의 개념과 필요성, 콘텐츠 운영 사례, 팬 커뮤니티 형성 방식, 글로벌 플랫폼 활용 방안 등이 담길 예정이다.

전우호 메이트네트웍스 대표는 “개인이 콘텐츠를 통해 자신의 브랜드를 구축하는 사례가 늘어나고 있다”며 “전략서가 크리에이터들의 플랫폼 활용에 도움이 되는 자료가 되기를 기대한다”고 말했다.

출판을 맡은 박현석 비씨이노베이션 대표는 “글로벌 크리에이터 시장이 콘텐츠 노출 중심에서 팬과의 관계 형성 중심으로 변화하고 있다”며 “전략서가 콘텐츠 제작자들의 퍼스널 브랜딩 이해를 돕는 자료가 될 것으로 본다”고 밝혔다.

매거진 제작·유통을 담당하는 메이트메이커스 김준성 대표는 “다국어 발행을 통해 국내뿐 아니라 해외 크리에이터들도 관련 정보를 보다 쉽게 접할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

뷰챗은 해당 전략서를 한국어를 비롯해 중국어, 번체 중국어, 일본어, 러시아어, 영어, 베트남어 등으로 번역해 발행할 계획이다.