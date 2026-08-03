[백운산 오늘의 운세] 2026년 8월 3일

1 ●쥐띠

36년 지인과 즐거운 이야기를 나눈다.

48년 정신적인 안정을 되찾는다.

60년 몸은 힘들지만 마음은 편해진다.

72년 좋은 일이 생기는 하루다.

84년 막혔던 재물 운이 다시 움직이기 시작한다.

96년 최선을 다하는 것이 좋다.

●소띠

37년 건강에 문제가 생기면 여행을 미뤄야 한다.

49년 뒤늦게 재물 소식이 찾아온다.

61년 건강에 더욱 신경 쓴다.

73년 원하던 일이 이뤄지는 시기다.

85년 어려운 일을 헤쳐 나가는 하루다.

97년 힘든 일이 생겨도 최선을 다한다.





●범띠

38년 근심이 찾아오다가 사라진다.

50년 막힌 금전 운이 활짝 열린다.

62년 어려운 일이 생기니 마음을 비운다.

74년 졸음운전에 특히 신경 쓴다.

86년 어렵게 취업이 되니 안색이 밝아진다.

98년 여유가 생기니 안정을 되찾는다.

●토끼띠

39년 하는 일이 꼬여도 참아야 한다.

51년 금전 운이 막혔다가 다시 풀린다.

63년 마음이 한결 느긋해진다.

75년 차츰 건강 운이 좋아진다.

87년 소원을 성취하는 하루다.

99년 마음의 여유를 가지니 운수대통한다.

●용띠

40년 어수선했던 마음이 안정된다.

52년 욕심이 강해지면 운도 약해진다.

64년 오래전 문서로 이익이 생긴다.

76년 기쁨을 얻게 되는 하루다.

88년 문서 매매가 순조롭게 진행된다.

00년 지인 소개로 좋은 인연을 만난다.

●뱀띠

41년 바라던 소망이 이루어진다.

53년 새로운 소식을 듣고 기분이 좋아진다.

65년 어려움 끝에 새 희망이 찾아온다.

77년 운기가 왕성하니 일도 순조롭게 풀린다.

89년 서광이 환하게 비치는 날이다.

01년 계획을 세웠으면 실천해야 한다.

●말띠

42년 마음을 비우니 새로운 기분을 느낀다.

54년 마음을 헤아려 주는 말을 듣는다.

66년 큰일을 해내고 감동을 전해 듣는다.

78년 정확히 결정해야 실패가 없다.

90년 지혜가 뛰어나니 입신양명한다.

02년 막혔던 운이 풀린다.

●양띠

43년 여유 있는 시간을 보낸다.

55년 확고한 신념을 가지고 움직여야 한다.

67년 심란했던 마음도 차차 안정을 찾게 된다.

79년 좋은 생각이 떠오르는 날이다.

91년 생각지 않은 금전이 생긴다.

03년 행운을 얻을 기회가 찾아온다.





●원숭이띠

32년 집안이 화목하니 근심이 없어진다.

44년 근심으로 인하여 걱정거리가 생기는 날이다.

56년 귀인이 집안으로 들어온다.

68년 어려움에서 벗어나 인덕을 얻게 된다.

80년 바른 성품을 인정받는다.

92년 바라던 대로 뜻을 펼치는 날이다.

●닭띠

33년 중상모략하는 자가 있으니 경계한다.

45년 힘든 일에서 벗어나게 된다.

57년 이득이 조금씩 있는 하루다.

69년 걱정했던 금전 문제가 없어진다.

81년 배워둔 것을 시범 보이는 날이다.

93년 좋은 사람을 소개받으니 기쁘다.

●개띠

34년 불안했던 마음이 다시 안정 찾게 된다.

46년 운수대통하니 귀인과 지인이 모여든다.

58년 앓고 있던 근심이 멀리 떠나게 된다.

70년 운기가 대통하는 날이다.

82년 목표했던 일을 새롭게 달성한다.

94년 행운이 찾아오는 날이다.

●돼지띠

35년 나빠지던 건강이 다시 호전된다.

47년 일이 순조롭게 풀리니 승승장구한다.

59년 어려웠던 일이 풀려 마음 안정된다.

71년 생각해 둔 계약이 빠르게 성사된다.

83년 능수능란한 지혜를 발휘한다.

95년 기쁨이 집안에 가득하다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관