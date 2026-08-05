[백운산 오늘의 운세] 2026년 8월 5일

1 ●쥐띠

36년 힘들어도 고비를 잘 넘기는 날이다.

48년 순리에 맞게 진행하는 것이 좋다.

60년 어디서든 마무리에 최선을 다해야 한다.

72년 명예를 되찾고 승진하는 날이다.

84년 욕심부리지 말고 마음을 비운다.

96년 힘들어도 더욱 노력한다.

●소띠

37년 한결 여유가 생기는 날이다.

49년 마침내 소원을 성취한다.

61년 서남 방향에서 귀인이 찾아온다.

73년 문서 운과 금전 운이 함께 생긴다.

85년 작품을 구경하니 기분이 좋아진다.

97년 좋은 솜씨로 우수한 결과를 만든다.

●범띠

38년 힘을 내니 응원 소리가 커진다.

50년 망설임 없이 밀고 나가야 한다.

62년 전문가의 도움을 받는 날이다.

74년 그냥 지나치지 말고 세밀하게 검토해야 한다.

86년 몸이 안 좋으니 여행을 미룬다.

98년 숨통이 트이는 날이다.

●토끼띠

39년 고민하다가 무릎을 치며 웃게 된다.

51년 다툼이 생겼다가 저녁부터는 다시 안정을 되찾게 된다.

63년 일이 풀리니 기분이 좋아진다.

75년 송사에 휘말리기 쉬우니 조심한다.

87년 소원대로 성취하는 운이다.

99년 운기가 약하니 불리한 날이다.

●용띠

40년 남의 일에 간섭은 금물이다.

52년 지인을 만나니 걱정이 빠르게 해결된다.

64년 신용이 좋아지니 집안 분위기도 좋다.

76년 근심이 사라지니 마음이 놓인다.

88년 이직을 하는 운세가 찾아온다.

00년 참고 기다리면 좋은 소식을 듣게 된다.

●뱀띠

41년 근심이 쌓였다가 사라진다.

53년 현금 지출에 신경 써야 한다.

65년 근심 속에서 희망이 생긴다.

77년 동남 방향에서 귀인이 찾아온다.

89년 불길한 운이 사라지니 마음이 편안해진다.

01년 뜻하지 않은 일이 생기니 조심한다.

●말띠

42년 바라던 일이 잘 풀리니 부러워한다.

54년 즐겁게 지내니 건강도 좋아진다.

66년 오랫동안 바랬던 소망이 이뤄진다.

78년 부귀해지는 운이 집안으로 들어온다.

90년 바라던 일이 뜻밖에 성사된다.

02년 일이 막힘없이 진행되는 하루다.

●양띠

43년 일이 순리대로 해결된다.

55년 어려움을 잘 넘기고 안정을 찾는다.

67년 행복해지니 일신이 편안해진다.

79년 부부가 화합하니 만사가 여의하다.

91년 만인이 우러러보는 자리에 오른다.

03년 일의 실마리가 빠르게 풀린다.

●원숭이띠

32년 바라던 소원을 성취한다.

44년 반갑지 않은 사람이 다시 연락 오는 날이다.

56년 근심이 생기지만 오후부터는 편해진다.

68년 급하게 서두르면 손해만 보게 된다.

80년 집에 있던 물건을 다시 장만하니 마음 답답한 날이다.

92년 방해자가 나타나니 난처해진다.

●닭띠

33년 건강이 호전되니 마음껏 기쁨을 누린다.

45년 소원을 성취한다.

57년 마음에 평화가 찾아온다.

69년 부모님 드릴 선물을 준비한다.

81년 어려워도 최선을 다해야 한다.

93년 숨은 기량을 펼치는 날이다.

●개띠

34년 근심이 들어오려다 다시 나간다.

46년 가족들과 편안하게 휴식을 취한다.

58년 욕심을 내려놓으니 행운이 찾아온다.

70년 개성이 돋보이는 날이다.

82년 힘든 고비를 지나 소원을 성취한다.

94년 급해도 서두르지 말고 쉬었다가 움직인다.





●돼지띠

35년 만사 대길하니 집안이 화평해진다.

47년 어둠 속에서 불빛을 찾는 날이다.

59년 처세술에 능하니 순조롭게 해결된다.

71년 진실한 마음으로 대하니 존경받는다.

83년 마음이 답답하다가도 오후 늦게 에는 결정된다.

95년 남의 일에는 간섭하지 않는다.

※ 백운산(사단법인 한국역학사협회 회장/한국 역리학회중앙회장/한국관상협회회장) 철학관