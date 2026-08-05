중국 CXMT, 삼성·SK하이닉스 LPDDR6 추격…한국 스마트폰 메모리 우위 위협

블룸버그 "시제품 검증 뒤 최첨단 규격 생산…직접 경쟁, 대량 생산 역량에"

2023년 163억위안 순손실서 2025년 흑자 전환…올 1분기 이익 248억위안

대량 생산 성공 시 한·미 메모리 3사와 경쟁…애플 조달 로비

CHINA-CXMT/IPO-MEMORY 0 4월 14일 찍은 중국 창신메모리기술(CXMT)의 로고와 컴퓨터 메인보드 일러스트./로이터·연합

clip20260804170056 0 이재명 대통령이 7월 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 진행된 글로벌 인공지능(AI) 리더 만찬에서 참석자들과 건배하고 있다. 오른쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장·최태원 SK그룹 회장·이재명 대통령·이재용 삼성전자 회장·정의선 현대차그룹 회장·김용범 청와대 정책실장·라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장·젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)·배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관./연합

clip20260728181037 0 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT) 상장 기념식이 7월 27일 상하이(上海) 증권거래소의 기술기업 전용 시장인 과학기술혁신판(科創板·커촹반)에서 열리고 있다./런민르바오.

미국 국방부(전쟁부) 블랙리스트에 오른 중국 정부 지원 메모리업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 연말 6세대 저전력 더블데이터레이트 메모리(LPDDR6)를 소량 생산할 준비를 하고 있다고 블룸버그통신이 4일(현지시간) 보도했다.블룸버그는 CXMT가 업계 최첨단 설계와 대등한 제품 생산을 준비하면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 선두업체와의 스마트폰 메모리 격차를 줄이고 있다고 평가했다. 다만 제품 개발을 실제 경쟁력으로 연결하려면 대량생산 역량을 확보해야 한다고 짚었다.◇ CCXMT, 시제품 검증 뒤 연말 LPDDR6 소량 생산…대량 생산, 후속 추진CXMT는 시제품 시험에서 만족할 만한 결과가 나오면 연말 LPDDR6 소량 생산에 들어갈 계획이다. 대량생산은 이후 추진한다고 한 관계자가 밝혔다. 중국 경제 매체 이차이(第一財經·Yicai)가 관련 계획을 먼저 보도했다. 블룸버그는 생산이 현실화하면 중국이 첨단 외국산 부품 의존도를 낮추는 기술 자립의 돌파구가 된다고 평가했다.◇ SK하이닉스·삼성, LPDDR6 개발 선행…CXMT 대량 생산 역량, 경쟁력 좌우CXMT가 진입하려는 LPDDR6는 이전 세대보다 데이터 전송 속도와 전력 효율을 높인 제품이다. 스마트폰과 노트북에서 인공지능(AI) 애플리케이션을 직접 구동하는 데 쓰인다. SK하이닉스는 지난 3월 10나노급 6세대 공정을 적용한 16기가바이트(GB) LPDDR6를 개발했다.이 제품은 LPDDR5X보다 데이터 처리 속도가 33% 빠르고 전력효율은 20% 이상 높다. 삼성전자도 유사한 LPDDR6 제품을 개발하고 있다고 밝혔다. CXMT가 같은 제품군에 진입하더라도 삼성전자·SK하이닉스·마이크론테크놀로지와 직접 경쟁하려면 생산 규모를 확보해야 한다.◇ CXMT 순손익, 163억위안 손실서 248억위안 이익…메모리 가격 급등, 흑자 전환 견인CXMT의 기술 추격은 최근의 실적 개선이 뒷받침하고 있다. 매출은 2023년 91억위안(1조9281억원)에서 2024년 242억위안(5조1275억원)으로 늘었다. 2025년에는 618억위안(13조942억원)을 기록했고, 2026년 1분기에는 508억위안(10조7635억원)에 달했다.순손익도 적자에서 흑자로 급반전했다. CXMT는 2023년 163억위안(3조4536억원), 2024년 71억위안(1조5043억원)의 손실을 냈다. 2025년에는 19억위안(4026억원) 이익으로 전환했고, 2026년 1분기에는 248억위안(5조2546억원)의 이익을 기록했다.블룸버그는 2025년 이후 메모리 가격 급등이 CXMT의 수익성 반전을 이끌었다고 분석했다. CXMT는 이 같은 실적 개선 속에 지난 7월 27일 상하이(上海)에서 대규모 기업공개(IPO)를 마쳤다.◇ 애플, CXMT 메모리 조달 허용 요구…미 의원들 '적대국 부품 의존' 반발AI 확산으로 세계 메모리 공급 부족이 심화된 점도 CXMT에 시장 진입 기회를 제공하고 있다. 메타플랫폼스와 아마존은 수년치 생산능력을 미리 확보했다. 이에 따른 공급 부족과 가격 상승은 애플을 포함한 주요 소비자 전자제품 업체의 핵심 병목으로 떠올랐다.애플은 지난 6월 맥과 아이패드, 가정용 기기, 비전 프로의 가격을 모두 올렸다. 이어 애플 경영진은 CXMT 등 중국 업체의 반도체를 조달할 수 있도록 미국 정책 당국에 로비했다. 그러나 미국 의원들은 애플이 핵심 부품을 미국의 적대국에 의존할 수 있다며 반발해 난관에 봉착한 상황이다.