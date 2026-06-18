서울시립대학교-코오롱인더스트리, AI 및 소재 분야 산학협력 업무협약 체결

AI·소재 기술 융합 통한 미래 첨단산업 경쟁력 강화 및 핵심 전문인력 양성 협력

0 협약 기념사진(제공: 서울시립대)

서울시립대학교(총장 원용걸)는 16일 글로벌 화학·소재 기업인 코오롱인더스트리(대표이사 허성)와 인공지능(AI) 및 소재 분야 산학협력을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 17일 밝혔다. 이번 업무협약을 통해 미래 첨단기술 경쟁력을 강화하고 핵심 전문인력 양성에 힘쓴다는 계획이다.

이번 협약은 대학의 우수한 연구 역량과 회사의 글로벌 기술 인프라를 결합해 차세대 산업 성장 동력을 확보하기 위해 마련됐다.

양 기관은 ▲AI 및 소재 분야 산학협력 공동연구 체계 구축 ▲최신 기술 및 첨단 산업 정보 공유 ▲대학 연구 인프라 및 기업 기술 자원의 공동 활용 ▲인공지능 융합 기반의 전문인력 양성 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.

특히 서울시립대학교가 보유한 딥러닝, 기계정보 등 최첨단 AI 연구 역량을 코오롱인더스트리의 자체 보유한 고기능성 소재 개발 기술에 접목할 계획이다. 여기에 더해 양 기관은 단순 연구 협력을 넘어 산업현장에 즉각 투입 가능한 전문 인력을 양성하는 시스템도 함께 구축한다는 방침이다.

원용걸 서울시립대학교 총장은 “글로벌 소재 산업을 선도하는 코오롱인더스트리와의 협약은 대학의 AI 및 신소재 연구 역량을 한 단계 도약시키는 계기”라며, “기업 현장의 니즈를 반영한 공동연구와 원천기술 확보를 통해 국가 첨단 산업 발전에 기여하는 산학협력의 성공 모델을 구축하겠다”고 밝혔다.

허성 코오롱인더스트리 대표이사는 "코오롱인더스트리는 이미 다양한 영역에서 AX 전환을 빠르게 추진하고 있다”라며, "서울시립대의 우수한 연구 인프라와 긴밀히 협력해 신소재 개발을 가속화하고 시장을 선도할 신성장 동력을 확보할 것"이라 말했다.

한편, 이날 협약식에는 서울시립대학교 원용걸 총장, 이문규 산학협력단장, 기계정보공학과 나영승 교수, 박찬희 교수 등 대학 관계자와 코오롱인더스트리 허성 대표이사, 박준효 연구개발본부장, 홍성화 AX Innovation 센터장, 권성칠 기술전략센터장 등 주요 경영진이 참석하여 양 기관의 협력 의지를 다졌다.