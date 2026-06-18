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한대희 군포시장 당선인 “민선 9기 시정 아이디어 모집합니다”

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군포 장이준 기자

승인 : 2026. 06. 18. 15:30

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시청 홈페이지에 ‘민선9기 시정기획단 제안 ON’ 코너 개설
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한대희 군포시장 당선인. /군포시
한대희 군포시장 당선인의 시정기획단이 민선 9기 시정에 적극 담아내기 위한 시민 의견을 이달 말까지 수렴한다.

한대희 당선인 측은 군포시청 홈페이지에 '민선9기 시정기획단(인수위원회) 제안 ON' 코너를 개설했다고 18일 밝혔다. 시민들은 '제안 ON'에 군포시 발전을 위한 정책 제안, 생활 속 불편사항, 개선이 필요한 행정서비스, 지역 현안에 대한 의견 등을 자유롭게 제안할 수 있다.

한대희 당선인은 민선9기 시정을 준비하며 공직사회와의 협력은 물론, 시민의 생각과 생활 현장의 목소리를 시정에 적극 반영하겠다는 의지를 강조해온 점을 볼때 이번 시민 제안 수렴은 민선9기 시정 운영의 핵심 방향인 시민 소통과 시민주권도시 구현을 실천하기 위한 출발점이라는 점에서 의미가 있다.

특히 시정기획단은 내부 검토 중심의 인수 절차에 머무르지 않고, 시민 의견을 함께 듣고 살피는 소통형 시정 준비 체계를 지향하고 있다. 이를 통해 민선9기 주요 공약과 현안사항을 점검하는 과정에서 시민 제안을 참고하고, 시정 운영 방향 설정에 반영 가능성을 검토할 계획이다.

한 당선인은 "민선 9기 시정은 시민 한 분 한 분의 목소리를 소중히 듣고, 생활 속에서 체감할 수 있는 변화로 이어질 수 있도록 시정기획단 단계부터 꼼꼼히 살피겠다"고 밝혔다.
장이준 기자

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