테일러메이드 어패럴, ‘썸머 퍼포먼스 에디션’ 출시

사진1_‘썸머 퍼포먼스 에디션’ 제품을 착용한 윤이나 프로 0 '썸머 퍼포먼스 에디션' 제품을 착용한 윤이나 프로. /한성에프아이

골프웨어 '테일러메이드 어패럴'이 한여름 필드 위 기능성과 디자인 모두 아우르는 '썸머 퍼포먼스 에디션'을 새롭게 선보인다.18일 한성에프아이에 따르면 테일러메이드 어패럴은 본격적인 여름 라운딩을 앞두고 퍼포먼스와 스타일을 함께 신경 쓴 제품을 찾는 골퍼들을 위해 이번 에디션 라인을 출시했다.대표 제품인 여성 티셔츠는 쿨링 기능을 강화에 집중한 것이 특징이다. 시원한 나일론 메쉬 소재로 통기성이 뛰어나고 몸에 달라붙지 않아 무더위에도 쾌적하도록 의도했다. 또한 밑단 플레어 실루엣이 자연스럽게 여성스러운 핏을 연출해줘 감각적인 비주얼도 표현했다.함께 스타일링하기 좋은 큐롯 제품도 추천했다. 초경량 쉬폰 소재를 사용해 가볍고 시원하며 움직일 때마다 자연스럽게 퍼지는 플리츠 디테일이 산뜻한 감성을 완성해 준다. 색상도 화이트, 블랙, 민트 등 트렌드에 맞는 다양한 구성을 통해 고객 선택의 폭도 넓혔다.남성 제품으로는 메쉬 티셔츠를 제안했다. 냉감 소재와 입체적인 조직감으로 편안함을 제공하는 제품으로 폭염에도 간편히 꺼내 시원하게 입기 좋은 퍼포먼스 티셔츠다.이번 에디션 출시를 기념해 오는 19일부터 '쿨썸머 프로모션'도 진행한다. 30만 원 이상 구매 시 '얼음주머니', 50만원 이상 구매 시 '보냉 카트백'을 각각 증정하는 등 여름 라운딩에 꼭 필요한 필수템으로 사은품을 구성했다. 전국 테일러메이드 어패럴 매장 및 공식 온라인 홈페이지를 통해서 만나볼 수 있다.테일러메이드 어패럴 관계자는 "쿨링 기능성과 산뜻한 디자인을 모두 원하는 골퍼들을 위해 이번 시리즈를 출시하게 됐다"며 "썸머 퍼포먼스 에디션 제품과 함께 100% 스윙을 할 수 있는 여름 라운딩 되기를 바란다"고 말했다.