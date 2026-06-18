AI는 어떻게 생각하고 행동하나…SKT, 독자 AI 파운데이션 모델 위한 세미나 개최

지난 17일 SKT 본사 사옥에서 세미나 개최

서인식 교수, LLM 등 설명…200여명 토론도

전체 3회로 23일 이어 7월1일에도 진행 예정

SKT, 독파모 선행연구 기반 세미나 개최-1 0 SKT가 독파모 선행연구 기반 세미나를 개최한 모습. /SKT

SK텔레콤이 독자 AI 파운데이션 모델에 관심이 있는 학생·개발자들과 소통하기 위한 세미나를 개최했다.18일 SK텔레콤은 전날 오후 서울 을지로 SKT 본사 사옥에서 관련 세미나를 진행했다고 밝혔다. 이날 세미나에선 서인석 서울대학교 수리과학부 교수가 '수학 인공지능: 그럴싸함과 올바름의 차이'를 주제로 발표했다.서 교수는 'AI는 어떻게 생각하는가'라는 화두를 던지며 인공지능이 어떤 수학을 하고 있는지, 거대언어모델(LLM)은 수학을 어떻게 배우는지에 대해 수학자 관점에서 이해하기 쉽게 풀이했다. 이어 개발자, 학생, SK 그룹사 직원 등 200여 명의 AI 관계자들이 토론을 진행했다.회사는 정부의 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트를 수행하며 연구해 온 AI 기술의 흐름을 대중과 공유하기 위해 세미나를 마련했다고 설명했다.이는 'AI가 어떻게 생각하고 행동하며 하나의 산업 시스템으로 진화하는가'라는 주제로 전체 3회에 걸쳐 진행된다. 오는 23일에 유영재 컴퓨터공학부 교수가 인공지능 추론 방법을, 다음달 1일에 윤성로 전기정보공학부 교수가 AI 모델 생태계를 주제로 발표한다.김태윤 SK텔레콤 파운데이션 모델 담당은 "모델 학습에 담긴 기술적 배경을 쉽게 전달하고자 한다"며 "독자 파운데이션 모델이 어떤 역량을 갖춰야 하는지 누구나 이해하고 공감할 수 있도록 하는 것이 이번 세미나의 취지"라고 말했다.