[카드뉴스] 8월 놓치면 아쉬운 전국 대표축제 10곳 끼려봤습니다

[카드뉴스] 8월 꼭 가봐야 할 국내 축제 BEST 10
놓치면 아쉬운 전국 대표 축제만 모았습니다!
보령머드축제
[충남 보령] 2026. 07.24 ~ 08.09
"대한민국에서 가장 유명한 여름축제!"
가족추천 │ 커플추천 │ 체험형 │ 전국대표
세계인이 찾는 대한민국 대표 여름축제로
다양한 머드 체험과 공연이 펼쳐집니다.
한강페스티벌
[서울] 2026. 08.01 ~ 08.16
"서울에서 가장 시원한 여름밤."
무료행사 │ 야경명소 │ 가족추천 │ 데이트
한강공원 곳곳에서 물놀이와 수상레포츠, 공연을 즐길 수 있는 도심형 여름축제입니다.
인천 펜타포트 락 페스티벌
[인천] 2026. 07.31 ~ 08.02
"올여름 가장 뜨거운 무대."
음악축제 │ MZ추천 │ 친구추천 │ 포토존
국내외 유명 아티스트가 참여하는 대한민국 대표 록 페스티벌입니다.
부산바다축제
[부산] 2026. 08.07 ~ 08.16
"낮에는 바다, 밤에는 축제."
바다여행 │ 데이트 │ 야경 │ 인생샷
부산의 아름다운 해변에서 공연과 다양한 해양 체험이 함께 열리는 여름축제입니다.
통영 한산대첩축제
[경남 통영] 2026. 08.12 ~ 08.16
"역사가 살아 움직이는 축제."
역사 │ 가족 │ 문화체험 │ 교육
이순신 장군의 한산대첩 승리를 기념하는 통영의 대표 역사문화축제입니다.
강릉 국가유산 야행
[강원 강릉] 2026. 08.14 ~ 08.16
"문화유산의 밤은 더 아름답다."
야경 │ 인생샷 │ 데이트 │ 문화
문화유산이 아름다운 조명과 함께 새로운 매력을 선보이는 야간 문화축제입니다.
안동 월영야행
[경북 안동] 2026. 07.31 ~ 08.09
"달빛 아래 걷는 안동."
야경 │ 데이트 │ 전통문화 │ 포토존
월영교와 전통마을을 배경으로 펼쳐지는 안동의 대표 야간 문화축제입니다.
봉화 은어축제
[경북 봉화] 2026. 07.25 ~ 08.02
"아이들이 가장 좋아하는 축제."
가족 │ 물놀이 │ 체험 │ 먹거리
맑은 계곡에서 은어를 맨손으로 잡는 체험이 인기인 가족형 여름축제입니다.
화천 토마토축제
[강원 화천] 2026. 07.31 ~ 08.09
"세상에서 가장 빨간 축제!"
이색축제 │ 가족 │ 체험 │ SNS
토마토를 활용한 이색 체험과 다양한 이벤트가 펼쳐지는 참여형 축제입니다.
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