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[카드뉴스] 8월 놓치면 아쉬운 전국 대표축제 10곳 끼려봤습니다

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박종규 기자

승인 : 2026. 08. 03. 08:00

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[카드뉴스] 8월 꼭 가봐야 할 국내 축제 BEST 10

놓치면 아쉬운 전국 대표 축제만 모았습니다!


보령머드축제

[충남 보령] 2026. 07.24 ~ 08.09


"대한민국에서 가장 유명한 여름축제!"

가족추천 │ 커플추천 │ 체험형 │ 전국대표


세계인이 찾는 대한민국 대표 여름축제로 

다양한 머드 체험과 공연이 펼쳐집니다.


한강페스티벌

[서울] 2026. 08.01 ~ 08.16


"서울에서 가장 시원한 여름밤."

무료행사 │ 야경명소 │ 가족추천 │ 데이트


한강공원 곳곳에서 물놀이와 수상레포츠, 공연을 즐길 수 있는 도심형 여름축제입니다.


인천 펜타포트 락 페스티벌

[인천] 2026. 07.31 ~ 08.02


"올여름 가장 뜨거운 무대."

음악축제 │ MZ추천 │ 친구추천 │ 포토존


국내외 유명 아티스트가 참여하는 대한민국 대표 록 페스티벌입니다.


부산바다축제

[부산] 2026. 08.07 ~ 08.16


"낮에는 바다, 밤에는 축제."

바다여행 │ 데이트 │ 야경 │ 인생샷


부산의 아름다운 해변에서 공연과 다양한 해양 체험이 함께 열리는 여름축제입니다.


통영 한산대첩축제

[경남 통영] 2026. 08.12 ~ 08.16


"역사가 살아 움직이는 축제."

역사 │ 가족 │ 문화체험 │ 교육


이순신 장군의 한산대첩 승리를 기념하는 통영의 대표 역사문화축제입니다.


강릉 국가유산 야행

[강원 강릉] 2026. 08.14 ~ 08.16


"문화유산의 밤은 더 아름답다."

야경 │ 인생샷 │ 데이트 │ 문화


문화유산이 아름다운 조명과 함께 새로운 매력을 선보이는 야간 문화축제입니다.


안동 월영야행

[경북 안동] 2026. 07.31 ~ 08.09


"달빛 아래 걷는 안동."

야경 │ 데이트 │ 전통문화 │ 포토존


월영교와 전통마을을 배경으로 펼쳐지는 안동의 대표 야간 문화축제입니다.


봉화 은어축제

[경북 봉화] 2026. 07.25 ~ 08.02


"아이들이 가장 좋아하는 축제."

가족 │ 물놀이 │ 체험 │ 먹거리


맑은 계곡에서 은어를 맨손으로 잡는 체험이 인기인 가족형 여름축제입니다.


화천 토마토축제

[강원 화천] 2026. 07.31 ~ 08.09


"세상에서 가장 빨간 축제!"

이색축제 │ 가족 │ 체험 │ SNS


토마토를 활용한 이색 체험과 다양한 이벤트가 펼쳐지는 참여형 축제입니다.


올여름 당신의 선택은?

가장 가보고 싶은 축제는 어떤 축제인가요?

저장해두면 여행 계획 세울 때 더욱 편리합니다.


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박종규 기자

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