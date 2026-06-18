9.81파크 제주, 스컵피 팝업 개최…‘커피 취향이 선명’

[이미지] 9.81파크 제주, 커피 팝업 ‘스컵피 Vol.2’ 공식 포스터 0 9.81파크 제주 커피 팝업 '스컵피 Vol.2' 공식 포스터. /9.81파크 제주

디에스엠 모노리스 사업부가 운영하는 '9.81파크 제주'가 포엠매거진과 함께 커피와 시문학을 연결한 팝업 행사 '스컵피(SCoffee) Vol.2'를 개최한다.18일 9.81파크 제주에 따르면 이번 행사는 이달 19일부터 7월 26일까지 9.81파크 제주 내 카페형 브랜드 공간 스페이스컵(SpaceCup)에서 열린다.스컵피는 '커피 취향이 선명해지는 경험'을 메인 슬로건으로 고객이 자신만의 커피 취향을 발견하고 감각을 확장할 수 있도록 다양한 방식의 커피 경험을 제안하는 큐레이션 행사다.지난 2월에 이어 2회차를 맞은 이번 행사는 한국 현대시 전문 SNS 매거진 포엠매거진과의 협업을 통해 커피와 시적 언어가 결합된 한 차원 높은 수준의 문화 경험을 제공한다.이번 행사는 스페이스컵의 싱글오리진 원두와 블렌드 원두, 시그니처 메뉴에 포엠매거진이 엄선한 시집과 시 구절을 페어링해 커피의 향과 맛, 시가 담고 있는 언어의 감각이 자연스럽게 어우러지도록 구성했다.이후 내달 18일에는 황인찬 시인 초청 북토크가 진행된다. 참가자들은 북토크를 통해 시와 여행, 일상에 대한 이야기를 나누며 커피와 함께 더욱 깊이 있는 시간을 즐길 수 있다.모노리스 사업부 관계자는 "커피와 시가 자유롭게 연결되는 이색적인 경험은 제주 여행객들에게 스페이스컵에서만 만날 수 있는 특별한 순간으로 기억될 것"이라며 "자신만의 커피 취향과 감성을 발견하는 소중한 계기가 되길 바란다"고 말했다.