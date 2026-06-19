AI 커머스 솔루션 팜킷, 2026 혁신 소상공인 AI 활용 지원 멘토기업

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AI 커머스 솔루션 기업 팜킷이 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 추진하는 '2026년 혁신 소상공인 AI 활용지원 사업'의 멘토기업으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

'혁신 소상공인 AI 활용지원 사업'은 소상공인의 AI 활용 역량 강화를 위해 AI 활용 모델 개발부터 사업화까지 단계별로 지원하는 프로그램이다. 선정된 소상공인에게는 최대 4000만 원 규모의 사업화 지원금이 제공된다.

팜킷은 이번 사업을 통해 참여 소상공인을 대상으로 AI 커머스 역량 진단과 개인화 추천 서비스 기획 및 구축 등을 지원할 예정이다. 회사는 현재 100여 개 이상의 이커머스 기업 및 파트너사와 협업하며 AI 기반 커머스 솔루션을 운영하고 있다.

팜킷은 온라인 쇼핑몰을 운영하는 소상공인이 AI 기반 개인화 추천 기술을 활용할 수 있도록 도입과 운영 과정을 지원할 계획이다. 이를 통해 고객 맞춤형 상품 추천, 구매 전환율 개선, 고객 이탈 감소, 마케팅 효율 향상 등을 지원한다는 설명이다.

회사 측은 특히 농식품과 뷰티 분야처럼 소비자 취향이 구매 결정에 영향을 미치는 업종에서 AI 추천 서비스 활용도가 높을 것으로 보고 있다.

양선흥 팜킷 대표는 "소상공인이 정부 지원사업을 활용해 AI 기술을 보다 쉽게 도입할 수 있도록 지원할 예정"이라며 "AI 활용 진단부터 서비스 기획, 개발, 쇼핑몰 연동까지 전 과정을 지원할 계획"이라고 말했다.

2026년 혁신 소상공인 AI 활용지원 사업 신청은 오는 7월 3일 오후 4시까지 진행되며, 소상공인24 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.