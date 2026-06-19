닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 경제일반

AI 커머스 솔루션 팜킷, 2026 혁신 소상공인 AI 활용 지원 멘토기업

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260619001024282

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 06. 19. 10:26

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

AI 커머스 솔루션 기업 팜킷이 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 추진하는 '2026년 혁신 소상공인 AI 활용지원 사업'의 멘토기업으로 선정됐다고 19일 밝혔다.


'혁신 소상공인 AI 활용지원 사업'은 소상공인의 AI 활용 역량 강화를 위해 AI 활용 모델 개발부터 사업화까지 단계별로 지원하는 프로그램이다. 선정된 소상공인에게는 최대 4000만 원 규모의 사업화 지원금이 제공된다.


팜킷은 이번 사업을 통해 참여 소상공인을 대상으로 AI 커머스 역량 진단과 개인화 추천 서비스 기획 및 구축 등을 지원할 예정이다. 회사는 현재 100여 개 이상의 이커머스 기업 및 파트너사와 협업하며 AI 기반 커머스 솔루션을 운영하고 있다.


팜킷은 온라인 쇼핑몰을 운영하는 소상공인이 AI 기반 개인화 추천 기술을 활용할 수 있도록 도입과 운영 과정을 지원할 계획이다. 이를 통해 고객 맞춤형 상품 추천, 구매 전환율 개선, 고객 이탈 감소, 마케팅 효율 향상 등을 지원한다는 설명이다.


회사 측은 특히 농식품과 뷰티 분야처럼 소비자 취향이 구매 결정에 영향을 미치는 업종에서 AI 추천 서비스 활용도가 높을 것으로 보고 있다.


양선흥 팜킷 대표는 "소상공인이 정부 지원사업을 활용해 AI 기술을 보다 쉽게 도입할 수 있도록 지원할 예정"이라며 "AI 활용 진단부터 서비스 기획, 개발, 쇼핑몰 연동까지 전 과정을 지원할 계획"이라고 말했다.


2026년 혁신 소상공인 AI 활용지원 사업 신청은 오는 7월 3일 오후 4시까지 진행되며, 소상공인24 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기