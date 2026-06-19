다이나믹솔루션, KAIST 로봇손 핵심기술 확보…의료·산업용 로봇 사업 확장

1

(사진 왼쪽부터)구제민 비바트로보틱스 대표, 박형순 카이스트 교수 겸 비바트로보틱스 CTO, 백명훈 다이나믹솔루션 대표

다이나믹솔루션은 KAIST 창업기업 비바트로보틱스와 로봇손 기술 확보 및 K-문샷 BCI 사업 내 로봇팔 프로젝트 공동 상용화 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

비바트로보틱스는 KAIST 교수와 박사 출신 연구진이 설립한 기업으로 사람의 손 움직임을 모사하는 덱스트러스 핸드(Dexterous Hand) 기술을 개발하고 있다. 해당 기술은 손가락과 관절을 정교하게 제어할 수 있는 것이 특징이다.

회사 측에 따르면 비바트로보틱스의 로봇손 기술은 기존 시각·촉각 기반 파지 기술에 근접센서 기술을 접목해 물체의 크기와 위치를 보다 정밀하게 인식할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 외부 환경 변화의 영향을 줄이고 파지 동작의 정확도를 높였다.

비바트로보틱스는 로봇손이 물체를 잡기 위한 자세를 25밀리초(ms) 이내에 결정할 수 있으며, 비정형 물체를 대상으로 한 실험에서 95% 수준의 파지 성공률을 기록했다고 설명했다.

관련 기술은 2023년 제어공학 분야 학술지인 'IEEE Transactions on Mechatronics'에 게재됐으며 국내와 미국에서 특허 등록을 마쳤다.

양사는 협약에 따라 역할을 분담해 공동 개발을 추진할 계획이다. 비바트로보틱스는 로봇 연구개발(R&D)을 담당하고, 다이나믹솔루션은 텐던(Tendon) 방식 구동 기술과 한국전자통신연구원(ETRI)으로부터 이전받은 X-핸드(X-Hand) 촉각 기반 로봇손 기술, 관련 특허 및 임상 데이터 등을 활용해 제품화와 인허가, 마케팅, 판매를 담당할 예정이다.

다이나믹솔루션은 이와 함께 로봇 분야 기업과 연구기관이 참여하는 협력체 구성도 추진하고 있다. 회사 측은 기술 개발 부문에서 비바트로보틱스와 협력하고, 양산 및 사업화 부문에서는 로봇 기업들과 협력 방안을 논의 중이라고 밝혔다.

백명훈 다이나믹솔루션 대표는 "이번 협약을 통해 로봇손 관련 기술 역량을 확대하게 됐다"며 "향후 로봇 개발과 사업화, 컨소시엄 구성 등을 단계적으로 추진할 계획"이라고 말했다.