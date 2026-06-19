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수원 효창공원 안전, AI 순찰로봇이 책임진다

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수원 홍화표 기자

승인 : 2026. 06. 19. 11:22

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수원시, 로봇 실증사업 공모 선정…국비 1억원 확보
수
본 이미지는 AI로 생성한 이미지입니다.
수원특례시가 인공지능(AI) 자율순찰로봇을 선 보인다.

수원시는 한국로봇산업진흥원 주관 '2026년 AI 로봇 실증사업(서비스 분야)' 공모에 선정돼 국비 1억원을 확보했다고 19일 밝혔다.

앞서 시는 ㈜이지에이아이, ㈜이롭로보틱스와 컨소시엄을 구성해 '수원시민 안심공원 조성을 위한 AI 자율순찰로봇 도입' 사업으로 공모에 참여한 바 있다. 효원공원에 AI 자율순찰로봇을 도입해 공원 내 안전 사각지대를 보완하고, 시민이 안심할 수 있는 공원 환경을 조성하는 사업이다.

시는 올해 말까지 효원공원에서 4족 보행 기반 AI 자율순찰로봇 1대를 실증 운영할 계획이다. 로봇은 공원 내 주요 산책로와 광장, 체육시설 주변 등을 순찰하며 안전관리 업무를 지원한다.

또 쓰러짐, 화재, 폭행·싸움, 시설물 파손 등 이상 상황을 실시간으로 탐지하고 현장 안내방송과 관계 기관 알림 기능을 활용해 신속한 대응을 지원한다. 여기에 야간 취약시간대와 민원 발생 구역을 중심으로 순찰을 강화해 범죄 예방과 응급 상황 대응체계를 보완할 예정이다.

시는 실증 결과를 바탕으로 사업 종료 후에도 3년간 효원공원에서 로봇을 지속해서 운영할 계획이다. 운영 성과와 시민 체감 효과를 분석해 다른 공원으로 확대 적용하는 방안도 검토할 예정이다.

시 관계자는 "AI 자율순찰로봇 실증 운영으로 공원 내 안전 사각지대를 보완하고 시민이 안심할 수 있는 공원 환경을 조성할 것"이라며 "실증 효과를 자세히 검토해 시민 체감형 안전 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
홍화표 기자

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