LG전자, 가전제품 자원순환 생태계 확산에 동참

기후에너지환경부·한국환경공단 등과 협약

LG전자 4개 기업과 컨소시엄…재활용 사업

리퍼비시 제품 사업 실증으로 품질도 보증

[사진] LGE_자원순환 0 LG전자가 가전제품 자원순환 생태계 확산에 나선다. 사진은 관련 모습. /LG전자

LG전자가 가전제품 자원순환 생태계 확산에 나선다. 회사는 제품에서 발생하는 폐냉매를 재활용하고 엄격한 품질 기준을 적용한 리퍼비시(재생) 제품 사업 실증을 진행하기로 했다.19일 LG전자는 서울시 강남구 포스코센터에서 기후에너지환경부, 한국환경공단 등과 함께 '순환경제 선도기업·산단 육성·지원을 위한 협약'을 체결했다고 밝혔다.이 자리엔 기후에너지환경부 김성환 장관, 한국환경공단 문갑생 이사, LG전자 백승태 HS사업본부장 등이 참석했다.협약에는 LG전자를 비롯해 포스코, 현대제철, PKC, 삼양식품 등 전체 16개 기업이 참여했다. 이에 전기전자·반도체 소재·철강(원료/저탄소 공정)·식품 등 4개 분야에서 재생원료 사용 강화, 공정부산물 순환 이용, 포장재 개선, 재사용·수리 등 폐기물 감량 등 순환경제 실현을 위한 과제를 추진하기로 했다.LG전자는 전기전자분야에서 LX판토스, 칠서리사이클링센터, 오운알투텍, 경남테크노파크 등 4개 기업과 컨소시엄을 구성해 '전기전자제품 폐냉매 회수·재활용 및 리퍼비시 체계 구축 사업'을 진행한다. 종합물류기업 LX판토스는 체계적인 폐가전 회수·관리 시스템을 구축하고, 폐가전 재활용 기업인 칠서리사이클링센터는 폐가전 해체·냉매 추출을 맡는다.재생 냉매 제조 기업인 오운알투텍은 폐냉매를 정제해 재사용할 수 있도록 정제 효율성을 높이는 기술을 개발하고, 경남 산업 육성을 위한 핵심 지원 거점인 경남테크노파크는 지자체 협력 기반 냉매 회수 체계 구축과 관리 표준화 방안을 마련해 정책과 현장 간 실효성 검토 등을 담당한다.LG전자는 오는 2030년까지 폐냉매 회수량을 2024년 대비 약 7배 규모인 연간 81t까지 확대할 계획이다. 이는 6평형 벽걸이 에어컨 약 10만 대에 공급할 수 있는 규모다. 온실가스 감축 효과는 승용차 약 3만 대가 1년간 내뿜는 연간 약 15만 톤 규모에 달할 것으로 보고 있다.리퍼비시 제품 사업 실증도 진행한다. LG전자는 회수·진단·수리·검증으로 이어지는 전 과정을 표준화하고 리퍼비시 제품에 대해서는 외관, 성능, 안전성 등 엄격한 품질 검사를 거쳐 신제품과 동일한 수준의 품질 보증을 제공하겠다는 목표다. 검증이 완료된 리퍼비시 제품은 추후 LG전자 사업자몰을 통해 소상공인들에게 지원 정책의 일환으로 우선 판매할 계획이다.백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 "고객에게 새로운 제품과 솔루션으로 지금껏 없던 고객 경험을 제공하는 동시에 탄소 저감과 자원순환을 통해 지속가능한 미래를 실현해 나갈 것"이라고 말했다.