파마리서치바이오, 천연 아미노산 기반 이중가교 HA필러 특허 취득

[이미지] 파마리서치바이오 CI 1

파마리서치의 톡신부문 자회사 파마리서치바이오가 최근 '생체적합성이 우수한 가교제를 이용한 이중가교 기반의 히알루론산을 유효성분으로 하는 조직 수복용 필러 조성물'에 대한 국내 특허를 취득했다.19일 파마리서치에 따르면 이번 특허는 히알루론산(HA)을 기반으로 한 조직 수복용 필러 조성물에 관한 것으로 기존 HA필러 제조에 널리 사용되는 화학적 가교제 BDDE(부탄디올디글리시딜 에테르) 대신 천연 아미노산 유래 가교제를 적용한 이중가교 기술이 핵심이다.HA필러는 체내에서 분해되는 히알루론산의 특성을 보완하고 필러의 형태와 효과를 일정 기간 유지하기 위해 가교 기술을 적용한다.이번 특허 기술은 천연 아미노산 유래 가교제를 적용해 히알루론산의 물성을 안정적으로 유지하면서도 생체친화적인 가교 시스템을 구현하도록 설계됐다. 이를 통해 차세대 HA필러 개발을 위한 독자 플랫폼 기술로 활용될 예정이다.특히 이번 특허는 파마리서치바이오가 보유한 조직재생 및 바이오소재 연구 역량을 기반으로 확보한 원천기술로서 향후 에스테틱 시장에서 차별화된 제품 개발을 위한 토대가 될 것으로 기대하고 있다.파마리서치바이오 관계자는 "차세대 HA필러 개발을 위한 핵심 기술 확보라는 점에서 의미가 크다"며 "보툴리눔 톡신 사업과 함께 PN 기반 필러, 칼슘 필러, HA필러 등 에스테틱 포트폴리오를 지속 확대해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.