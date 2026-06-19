배달의민족, ‘온라인플랫폼 동반성장평가’ 자발적 참여

[우아한형제들] 신규 앱 아이콘 부착 현장_1 1

배달의민족 운영사 우아한형제들이 동반성장위원회가 주관하는 '온라인플랫폼 동반성장평가'에 자발적으로 참여한다.19일 우아한형제들에 따르면 이번 온라인플랫폼 동반성장평가는 배달플랫폼 및 오픈마켓 기업을 대상으로 체감도 조사와 상생협력 실적평가를 반영해 실시할 예정이다. 앞서 지난 16일 동반성장위원회가 발표한 '금융·방산·온라인플랫폼 분야의 동반성장 시범평가 추진(안)'에 따라 평가하는 제도다.배민은 이번 온라인플랫폼 동반성장평가 신설을 계기로 그동안 성실히 실천해 온 상생 활동의 성과를 공신력 있는 기관을 통해 검증 받고 그 수준을 지속적으로 높여 나갈 방침이다.배민은 배달 생태계 이해관계자와의 동반성장을 위해 다양한 상생 프로그램을 꾸준히 확대했다. 2014년 문을 연 외식업 전문 교육센터 '배민아카데미'는 대표적 사례다.또한 외식업주 가정의 경제적 어려움까지 살피는 사회공헌활동도 활발히 전개하고 있으며 라이더 관련해서도 물류서비스를 전담하는 자회사인 우아한청년들을 통해 지속 가능한 배달환경 조성에 앞장서고 있다.특히 우아한청년들은 고용노동부와 협업해 '배달라이더 동행쉼터'를 3년 연속 운영 중이며 지난해 2월 업계 최초 라이더 안전 전문 거버넌스인 '라이더 안전경영위원회'를 출범했다.윤석준 우아한형제들 브랜드커뮤니케이션전략부문 총괄사장은 "이번 동반성장평가 참여를 계기로 그 수준을 보다 체계적으로 점검하고 배달 생태계의 지속 가능한 성장을 위한 파트너 역할을 더욱 충실히 해 나가겠다"고 말했다.