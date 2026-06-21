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KT, 정부 ‘K-뉴딜 아카데미’ 동참…AI 인재 양성

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이지선 기자

승인 : 2026. 06. 21. 16:22

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[KT사진1]KT K뉴딜아카데미
KT그룹 직원들이 KT K-뉴딜 아카데미 교육생 모집을 알리고 있다./KT
KT가 정부가 추진하는 AI 관련 인재양성 프로그램 'K-뉴딜 아카데미'에 동참한다.

21일 KT는 청년들의 사회진출을 지원하기 위해 K-뉴딜 아카데미 교육생을 모집한다고 밝혔다. 해당 프로그램을 통해 KT는 국가 기간 통신사업자로서 축적한 정보통신기술 및 AI전환(AX)분야 전문성과 현장 경험을 청년들에게 전수할 예정이다.

KT는 2021년부터 AI 디지털 인새 양성 프로그램을 운영해왔다. 이번 K-뉴딜 아카데미에도 앞선 교육프로그램에서 쌓은 노하우를 반영할 계획으로, 프로젝트 기반 학습(PBL)을 중심으로 교육생들이 실제 과제를 수행하고 발표회와 경진대회 등에 참여하며 문제해결 역량과 협업 능력을 키울 수 있도록 구성했다.

교육은 절반 이상에 현직 실무자가 참여해, 현업 전문가로부터 실무 노하우를 배우고 KT 그룹사 탐방과 직무 체험 프로그램을 통해 다양한 진로를 경험할 수 있다. KT는 판교를 비롯해 대전, 대구, 광주, 부산 등 전국 5개 지역에 거점을 마련해 접근성도 높였다. 비수도권 청년들도 거주지 인근에서 교육을 받을 ㅜ 있다.

교육 과정은 전액 무상으로 운영되며, 출석 요건 충족시 매월 훈련 참여 수당도 지급된다. 모집 대상은 만 34세 이하 미취업 청년(2년제 대학 이상 졸업 또는 졸업 예정자)으로, 기존 K-디지털 트레이닝 수료자도 참여할 수 있다.

이선주 KT 인재실장(전무)는 "KT는 AX 전환 시대에 청년들이 산업 현장에서 요구하는 실무 역량과 협업 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다"며 "앞으로도 KT가 보유한 ICT·AX 전문성과 교육 노하우를 바탕으로 청년들의 성장과 사회 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.
이지선 기자

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