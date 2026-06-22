조현 “한·중동 포괄적 경제협력팀 설치… 종전 선제적 대비”

주일미군은 미군의 신형 지대함 미사일 시스템인 '네메시스(NMESIS·가운데)'와 통합 방공 시스템을 22일(현지시간) 오키나와에서 공개한다. 사진은 지난해 9월 오키나와 이시가키섬의 육상자위대 주둔지에서 공개한 '마디스(MADIS·왼쪽 2대)', 일본 육상자위대의 중거리지대공유도탄(오른쪽 두 번째), 12식 지대함유도탄(맨 오른쪽). /연합