SK이노베이션, 소아암 어린이 직업체험 행사 개최…19년간 치료비 67억원 지원

백혈병·소아암 환아·가족 400여명 대상 키자니아 직업체험

구성원 기부금으로 19년간 난치병 아동 700명 치료 지원

사진1 0 23일 SK이노베이션과 한국백혈병어린이재단이 진행한 '소아암 어린이 가족들과 함께하는 2026 키자니아 체험'에서 SK이노베이션 자원봉사자가 참가 어린이와 직업 체험 활동을 진행하고 있다./SK이노베이션

SK이노베이션이 백혈병·소아암 환아와 가족들을 위한 직업체험 행사를 열고 미래 세대 지원 활동에 나섰다. 구성원들의 자발적 기부로 조성한 기금을 바탕으로 19년째 소아암 환아 치료비 지원 사업도 이어가고 있다.24일 SK이노베이션은 전날 서울 송파구 키자니아 서울에서 한국백혈병어린이재단과 함께 '소아암 어린이 가족들과 함께하는 2026 키자니아 체험' 행사를 진행했다고 밝혔다.이번 행사는 장기간 치료로 사회적 경험 기회가 제한된 백혈병·소아암 환아들이 다양한 직업을 체험하며 꿈과 진로를 탐색할 수 있도록 마련됐다. 특히 감염 관리가 중요한 환아들을 위해 행사장 전체를 대관해 보다 안전한 환경에서 프로그램을 운영했다.행사에는 환아와 가족 400여명을 비롯해 SK이노베이션 구성원 자원봉사자와 한국백혈병어린이재단 관계자들이 참여했다. 아이들은 소방관, 경찰관, 승무원, 요리사, 연구원 등 다양한 직업을 체험하며 또래 친구들과 교류하는 시간을 가졌다.SK이노베이션 자원봉사자들은 환아들의 체험활동과 이동을 지원했으며, 일부 환아들에게는 1대1 밀착 지원도 제공했다. 이와 함께 타투 스티커, 레고 키링 만들기, 키캡 만들기 등 체험 부스를 운영하며 아이들과 소통했다.이번 행사는 SK이노베이션의 대표 사회공헌 사업인 소아암 환아 지원 프로그램의 연장선에서 진행됐다. SK이노베이션은 구성원들이 기본급의 1%를 자발적으로 기부해 조성한 '1% 행복나눔기금'을 통해 19년째 백혈병·소아암 환아 치료비 지원 사업을 이어오고 있다. 지금까지 약 67억원을 지원해 난치병 아동 700명의 치료를 도왔다.SK이노베이션 관계자는 "아이들이 직업 체험을 통해 미래에 대한 꿈과 희망을 키우는 시간이 되었길 바란다"며 "앞으로도 미래 세대가 건강하게 성장하고 사회와 연결될 수 있도록 지속적인 사회공헌 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.