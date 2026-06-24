기아, PV5 WAV 1대 기부…교통약자 이동편의 향상 도모

기아 0 기아와 한국지체장애인협회가 'PV5 WAV' 연계 교통약자 이동권 향상 위한 업무협약(MOU) 체결한 뒤 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. /현대차그룹

기아가 PBV(목적기반차량)인 PV5를 활용해 교통약자 이동편의 향상에 기여한다.기아는 한국지체장애인협회와 손잡고 PV5 WAV(휠체어용차량) 기부와 할인을 진행하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.이번 협약식은 기아 브랜드 체험관 'Kia360'에서 정원정 기아 국내사업본부장 부사장, 황재연 한국지체장애인협회 중앙회장 등이 참석했다.PV5 WAV는 기아 브랜드 첫 전용 PBV인 PV5에서 파생된 모델로 교통약자의 이동 편의를 한층 높이려는 의지가 반영됐다.휠체어 이용자의 편리하고 안전한 이동을 위해 국내 전용 전기차 최초로 측면 출입 방식이 적용됐으며, 기존 탑승 방식 대비 교통약자의 승하차 편의성과 안전성을 한층 강화한 것이 특징이다.기아는 지장협에 PV5 WAV 차량 1대를 기부하고 지장협 소속 개인 및 단체(협회·지회·복지관 등)를 대상으로 PV5 WAV 또는 패신저 모델 구매 시 대당 50만원의 할인 혜택을 제공한다.이와 함께 기아는 PV5 WAV를 활용해 전국 지장협 개인 회원 및 단체를 위한 협회 방문 홍보 및 시승 체험을 운영하고, 하반기 개최 예정인 국제 장애인 파크골프대회, 전국지체장애인 체육대회 등 대규모 행사와 연계해 PV5 WAV 부스 운영와 차량 체험 기회를 제공할 예정이다.기아 관계자는 "한국지체장애인협회와의 협력을 통해 교통약자의 이동권 향상에 기여할 수 있게 돼 뜻깊게 생각하고 있다"며 "앞으로도 다양한 파트너십을 통해 PV5 WAV 보급 확대와 포용적 모빌리티생태계 조성에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.