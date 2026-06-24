LG유플러스-블롬에이아이, 중소·중견기업 고객센터 AI 도입 돕는다

지난 23일 LG유플러스 용산사옥에서 협약

통신 인프라·AI 상담 플랫폼 등 결합해 지원

0625 LG유플러스, 중소·중견기업 AICC 전환 지원한다 0 지난 23일 LG유플러스가 블롬에아이와 손을 잡고 중소·중견기업의 AICC 전환을 지원하기로 했다. /LG유플러스

LG유플러스가 중소·중견기업이 고객센터에 AI 기술을 쉽고 효율적으로 도입할 수 있도록 블룸에이아이와 손을 잡았다.24일 LG유플러스는 전날 LG유플러스 용산사옥에서 고객상담·고객관계관리(CRM) 전문 기업인 블롬에이아이와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식엔 권용현 LG유플러스 엔터프라이즈 부문장과 박진영 블룸에이아이 공동대표 등이 참석했다.두 회사는 이번 협약을 통해 LG유플러스는 자사의 통신 인프라와 AI 컨택센터(AICC) 기술을 블룸에이아이의 AI 상담 플랫폼, 고객관리 솔루션과 결합해 상담 자동화와 운영 효율을 높일 계획이다.고객 관리 측면에서도 협업을 확대한다. 구체적으로 블룸에이아이의 '스마트메시지PLUS'에 LG유플러스의 차세대 메시징 서비스 (RCS)를 연동해 기업 고객이 다양한 채널에서 효과적으로 고객과 소통할 수 있도록 지원할 예정이다.또한 LG유플러스 소버린클라우드를 기반으로, 강화된 보안과 안정적 서비스 운영 환경을 구현한다. 향후엔 LG AI연구원의 '엑사원(EXAONE)' 등 생성형 AI 기술을 도입하고, 자사 기업용 AI 플랫폼 '익시 엔터프라이즈'를 기반으로 고객 맞춤형 AI 서비스를 고도화해 서비스 경쟁력을 한층 강화한다는 계획이다.권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장은 "기업 고객은 별도의 시스템 축 없이도 AI 상담, 고객관리, 마케팅 등 핵심 기능을 통합적으로 활용할 수 있다"며 "AI 기반 고객커뮤니케이션 서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 했다.박진영 블룸에이아이 대표는 "더 많은 중소·중견기업들이 쉽고 효율적으로 AI 고객센터 서비스를 이용할 수 있도록 하겠다"며 "즉각적인 업무 효율화를 체감할 수 있도록 양사의 고도화된 기술 결합에 최선을 다하겠다"고 말했다.