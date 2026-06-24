S-OIL, ‘2026 국가서비스대상’에서 4년 연속 2개 부문 동시 수상

차별화된 서비스·고객중심 마케팅활동 인정

[사진] S-OIL 전당앞주유소 전경 0 S-OIL 전당앞주유소 전경. /S-OIL

S-OIL이 대한민국 대표 싱크탱크인 산업정책연구원이 주관하고 산업통상부가 후원하는 '2026 국가서비스대상'에서 주유소부문 9년 연속 1위, 주유App(My S-OIL)부문에서 4년 연속 1위에 선정됐다고 24일 밝혔다.2018년에 도입된 국가서비스대상은 다양한 분야에서 서비스 발전에 공헌한 우수 기업·기관·브랜드를 선정하는 상이다. S-OIL은 고객 중심의 차별화된 마케팅 활동과 서비스로 고객기반을 지속 확대함은 물론, 맞춤형 혜택을 제공하여 고객 만족도를 높였다는 평가다.S-OIL은 캐릭터 '구도일'을 활용한 TV광고, 다양한 계층과 소통하는SNS마케팅, 스포츠·문화공연을 활용한 체험마케팅 등을 통해 친근한 브랜드 이미지를 강화하고 있으며, 메가커피, 이마트24편의점, 노브러쉬 자동세차 '워싱데이' 등 다양한 브랜드와 협업을 통해 고객만족을 위한 차별화된 활동을 지속하고 있다.또한 회사가 정품정량을 보증하는 '믿음가득주유소', 장애인 등 교통약자를 위한 '주유약자 도움서비스', 전문가 서비스 컨설팅 'YES팀(Yellow Excellent Service Team)' 운영 등 고품질 제품과 서비스 제공을 통해 고객 만족도를 높였다.고객맞춤형 기능을 제공하는 'MY S-OIL APP'은 주유소 찾기, 빠른주유(S-OIL Pay) 등 편리한 주유 경험을 위한 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 정유사 최고 수준인 리터당 최대 4원의 보너스 포인트와 단골 고객을 위한 등급별 혜택을 운영 중이다.특히 간편결제 서비스인 빠른주유는 신용카드, 포인트, 모바일 상품권 등을 함께 적용해 결제할 수 있어 고객 편의성을 높이고 있으며, 이용 고객도 꾸준히 증가하고 있다. S-OIL은 앞으로도 고객 중심의 디지털 서비스 고도화와 맞춤형 혜택 확대를 통해 더욱 편리하고 차별화된 주유 경험을 제공할 계획이다.S-OIL 관계자는 "고객만족은 회사가 추구하는 최고의 브랜드 가치라는 원칙 하에서, 앞으로도 새로운 고객가치를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.