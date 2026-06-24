BMW코리아, 7시리즈 블랙 트림 출시

블랙 하이글로스 마감 적용

clip20260624095803 0 BMW 740i xDrive M 스포츠 리미티드 모델./BMW코리아

BMW코리아가 24일 플래그십 세단 BMW 7시리즈의 존재감을 강화한 신규 블랙 트림을 선보인다고 밝혔다.블랙 트림은 'BMW 740i xDrive M 스포츠 리미티드'와 'BMW 740d xDrive M 스포츠' 두 가지 모델에 적용된다.기존 모델의 상품성과 주행 성능은 그대로 유지하면서 외장 곳곳에 블랙 하이글로스 디자인 요소를 더한 것이 특징이다.BMW 7시리즈 블랙 트림은 사이드 미러 블레이드와 사이드 윈도우 프레임, 도어 핸들, 사이드 실 커버 등 외관 주요 요소를 기존 실버 크롬 대신 깊이 있는 블랙 하이글로스로 마감했다.블랙 트림이 적용된 스포츠 리미티드 모델에는 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 가솔린 엔진이 탑재된다.최고출력 381마력, 최대토크 55.1kg·m의 성능을 발휘한다. 스포츠 모델에 장착된 BMW 트윈파워 터보 직렬 6기통 디젤 엔진은 최고출력 299마력, 최대토크 68.3kg·m의 성능을 발휘한다.아울러 두 모델 모두 48볼트 마일드 하이브리드 기술과 지능형 사륜구동 시스템이 적용된다.BMW 740i xDrive M 스포츠 리미티드 블랙 트림과 BMW 740d xDrive M 스포츠 블랙 트림의 가격은 각각 1억6080만원, 1억5070만원이다.