한대희 군포시장 당선인 “모든 행정의 중심은 ‘시민주권’이 있어야”

“공직의 핵심가치는 속도와 변화…시민이 체감하는 변화 이끌어달라”

clip20260625091331 0 한대희 군포시장 당선인이 지난 23일 시청에서 진행된 '2026년도 주요업무계획 보고회'에서 모두 발언을 하고 있다. /군포시

한대희 군포시장 당선인이 시민주권에 기반을 둔 행정을 강조했다.25일 군포시에 따르면 한 당선인은 지난 22~23일 진행된 '2026년도 주요업무계획 보고회'에서 "모든 행정의 중심에는 '시민 주권'이 확고히 자리해야 한다"고 말했다.이번 보고회에 참석한 한 당선인과 시정기획단, 자문위원들은 군포시 현안을 세밀히 파악함과 아울러 2026년도 시정 운영 청사진을 그리고 새로운 도약을 위한 구체적인 실천 방안을 모색했다.한 당선인은 이날 모두발언을 통해 새롭게 출범하는 시정기획단과 공직사회를 향해 강력한 혁신과 헌신을 주문했다.한 당선인은 시정기획단과 자문위원들에게 "이번 보고회는 군포시의 실질적인 시정 변화를 이끌어낼 수 있는 마중물이 돼야 한다"며, "군포시 발전을 위해 필요한 좋은 제안들을 아낌없이 발굴하고 제시해달라"고 당부했다.이어 공직자들을 향해서는 '시민 중심의 혁신'을 거듭 강조했다. 한 당선인은 "앞으로 군포시 공직 사회는 '속도'와 '변화'를 핵심 가치로 삼아야 하며, 그 모든 행정의 중심에는 반드시 '시민 주권'이 확고히 자리해야 한다"고 역설했다.또한 "탁상행정에 머물지 않고, 시민들이 일상 속에서 직접 체감할 수 있는 긍정적인 변화를 만들어 내는 것이 우리의 최우선 과제"라며, "이를 위해 공직자 여러분이 가진 모든 역량과 지혜를 발휘해 줄 것을 믿는다"고 독려했다.