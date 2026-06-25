한대희 군포시장 당선인 “모든 행정의 중심은 ‘시민주권’이 있어야”

25일 군포시에 따르면 한 당선인은 지난 22~23일 진행된 '2026년도 주요업무계획 보고회'에서 "모든 행정의 중심에는 '시민 주권'이 확고히 자리해야 한다"고 말했다.
이번 보고회에 참석한 한 당선인과 시정기획단, 자문위원들은 군포시 현안을 세밀히 파악함과 아울러 2026년도 시정 운영 청사진을 그리고 새로운 도약을 위한 구체적인 실천 방안을 모색했다.
한 당선인은 이날 모두발언을 통해 새롭게 출범하는 시정기획단과 공직사회를 향해 강력한 혁신과 헌신을 주문했다.
한 당선인은 시정기획단과 자문위원들에게 "이번 보고회는 군포시의 실질적인 시정 변화를 이끌어낼 수 있는 마중물이 돼야 한다"며, "군포시 발전을 위해 필요한 좋은 제안들을 아낌없이 발굴하고 제시해달라"고 당부했다.
이어 공직자들을 향해서는 '시민 중심의 혁신'을 거듭 강조했다. 한 당선인은 "앞으로 군포시 공직 사회는 '속도'와 '변화'를 핵심 가치로 삼아야 하며, 그 모든 행정의 중심에는 반드시 '시민 주권'이 확고히 자리해야 한다"고 역설했다.
또한 "탁상행정에 머물지 않고, 시민들이 일상 속에서 직접 체감할 수 있는 긍정적인 변화를 만들어 내는 것이 우리의 최우선 과제"라며, "이를 위해 공직자 여러분이 가진 모든 역량과 지혜를 발휘해 줄 것을 믿는다"고 독려했다.