KB증권, 1조 유상증자…초대형 IB ‘영토 확장’ 속도

올해만 1.7조 자본 확충…IMA 등 신사업 선점 총력

IB·채권 등 내실화…리스크 관리 역량 강화

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KB증권이 1조원 규모의 대규모 유상증자를 단행하며 초대형 투자은행(IB)으로서의 영토 확장에 나선다. 올해 초 실시한 증자에 이어 대규모 자본을 연달아 확충함으로써 종합투자계좌(IMA) 등 신사업 추진에도 한층 속도가 붙을 전망이다.26일 금융투자업계에 따르면 이날 KB증권은 이사회를 열고 1조원 규모의 유상증자를 결정했다.KB증권은 이번 유상증자에 대해 사업 포트폴리오의 전환과 확장을 뒷받침하기 위한 전략적 결정이라고 설명했다. 모험자본 공급을 통해 생산적 금융 역할을 확대하는 동시에, 자본시장 및 발행어음 사업의 수익성을 끌어올린다는 계획이다. 아울러 향후 고성장이 기대되는 IMA 사업 등에도 역량을 집중할 방침이다.특히 KB증권은 올해 초 진행한 7000억원 규모의 증자에 이어 1조원을 추가로 확보하게 됐다. 이를 통해 기업 성장자금 공급 역량을 끌어올리는 한편, 자본시장 활성화와 생산적 금융 확대라는 금융당국의 정책 기조에도 적극 부응하겠다는 계획이다.최근 증권업계에서는 자본 규모와 안정적인 수익 창출력이 핵심 경쟁력으로 꼽히고 있다. KB증권은 확보한 자본을 토대로 기업금융, 채권, 자금운용 등 기존 핵심 사업의 내실을 강화할 예정이다. 이와 함께 발행어음 사업을 고도화해 모험자본 공급 역량과 안정적인 수익 기반을 동시에 구축하겠다는 구상이다.미래 먹거리인 IMA 사업 준비도 본격화된다. IMA는 기업 성장자금을 공급하고 자본시장 내 자금 순환 기능을 높이는 종합투자 서비스다. KB증권은 이번 증자를 계기로 내부 준비 체계를 철저히 정비해 시장 선점에 나설 계획이다.이외에도 WM(자산관리), 퇴직연금, 디지털 플랫폼 등 고객 중심 사업 부문의 고도화를 지속 추진하는 한편, 시장 변동성 확대에 대응해 자본 적정성과 재무 건전성 관리도 철저히 병행할 방침이다.KB증권 강진두·이홍구 대표이사는 "이번 자본 확충은 '전환과 확장'이라는 경영 방침 아래 기존 사업의 내실화와 미래 성장기반 확보를 동시에 달성하기 위한 전략적 선택"이라며, "증자된 자본을 토대로 생산적 금융을 확대하고 균형 잡힌 포트폴리오를 완성하겠다"고 전했다.이어 "우수한 재무건전성과 리스크 관리 역량을 전제로 초대형 IB로서의 시장 지배력을 한층 더 강화해 나갈 것"이라고 강조했다.