정부 호남 반도체 투자 추진…충북 ‘위기냐 기회냐’ 산업 경쟁력 시험대

광주·전남권 중심 새 반도체 클러스터 조성 방안 포함 유력

퇴임 앞둔 김영환 "정치권이 반도체 경쟁력마저 허문다" 비판

다운로드 (2) 0 정부가 29일 호남 반도체 클러스터 구축계획을 공론화할 예정인 가운데, 청주시 소재 SK하이닉스와 호남권 경쟁 여부를 놓고 지역 안팎에서 찬반 논란이 벌어지고 있다./청주시

정부가 호남권을 중심으로 한 대규모 반도체 투자 프로젝트를 추진하면서 국내 대표 반도체 생산기지인 충북의 향후 역할과 경쟁력에 관심이 집중되고 있다.정부는 오는 29일 기업들과 함께 대규모 국내 투자 계획을 발표할 예정인 가운데, 광주·전남권을 중심으로 한 새로운 반도체 클러스터 조성 방안이 포함될 가능성이 거론되고 있다. 다만 투자 규모와 추진 방식은 아직 공식 발표되지 않은 상태로, 정치권과 산업계에서는 다양한 전망이 나오고 있다.충북은 현재 SK하이닉스 청주 캠퍼스를 중심으로 국내 메모리 반도체 핵심 생산기지 역할을 하고 있다. 청주산업단지와 오창과학산업단지에는 반도체 소재·부품·장비 기업들이 밀집해 있으며, 반도체 후방산업 생태계도 꾸준히 확대되고 있다.전문가들은 기존 생산 시설이 단기간에 다른 지역으로 이전할 가능성은 높지 않다고 분석한다. 첨단 메모리 공장은 수십조 원의 투자와 협력업체, 전력망, 용수, 전문인력 등이 유기적으로 연결된 산업 생태계를 기반으로 운영되기 때문이다.다만 향후 신규 투자 유치 경쟁은 새로운 국면을 맞을 것으로 전망된다. 정부가 균형발전 차원에서 호남권에 새로운 반도체 거점을 육성할 경우 앞으로 조성될 신규 생산설비나 연구시설, 패키징 공장 등의 입지 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상된다. 특히 향후 수백조 원 규모의 신규 투자가 현실화할 경우 지역 간 기업 유치 경쟁도 본격화할 가능성이 높다.전문인력 확보 역시 충북이 풀어야 할 과제로 꼽힌다. 현재 도내에는 수백 개의 반도체 소재·부품·장비 기업이 활동하고 있지만, 업계는 여전히 전문인력 부족을 가장 큰 애로사항으로 꼽고 있다. 새로운 국가 클러스터가 조성되면 인력 확보 경쟁 역시 심화할 가능성이 크다.반면 새로운 성장 기회도 기대된다. 정부가 충청권을 AI 데이터센터와 첨단산업 거점으로 육성하는 방안을 함께 검토하는 것으로 알려지면서, 충북은 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM), 반도체 소재, 첨단 패키징, 데이터센터 기반 산업으로 영역을 확대할 수 있다는 전망도 나온다.특히 오창읍 방사광가속기 구축, 청주공항 확장, 오송 K-바이오클러스터 등 기존 국가사업과 연계할 경우 충북은 반도체 생산기지를 넘어 연구개발과 첨단산업 융합 거점으로 성장할 가능성도 충분하다.지역에서는 이제 단순히 공장을 지키는 전략만으로는 부족하다는 지적이 나온다. 전문가들은 국가 차원의 추가 반도체 투자가 본격화할 경우 충북 역시 반도체 인재 양성, 연구개발 확대, 전력·용수 기반 시설 확충, 기업 지원 확대 등을 선제적으로 추진해야 경쟁력을 유지할 수 있다고 입을 모은다.아울러, 호남 반도체 프로젝트가 충북의 위기로 끝날지, 대한민국 반도체 벨트를 완성하는 새로운 기회가 될지는 정부의 최종 투자 계획과 충북의 대응 전략에 달려 있다는 평가도 제기되고 있다.한편 오는 30일 퇴임을 앞둔 김영환 충북지사는 자신의 SNS를 통해 광주·전남 반도체 투자 추진과 관련해 "정치권이 하나 남은 반도체 경쟁력마저 허물고 있다"며 "백년대계로 이어가야 할 국가 산업정책을 정략적으로 졸속 추진해서는 안 된다"고 비판했다.