티웨이항공, 다음달 6일까지 B737 신입 부기장 채용

Photo_1 (2) 0 티웨이항공은 B737 신입 부기장을 채용한다고 28일 밝혔다. 사진은 티웨이항공 직원. /티웨이항공

티웨이항공이 B737 신입 부기장을 채용한다.28일 티웨이항공은 다음달 6일 오후 2시까지 공식 채용 사이트를 통해 B737 신입 부기장을 채용한다고 밝혔다.응시 자격은 국내 운송용(육상다발) 또는 사업용조종사(육상다발) 자격증 소지자다. 사업용 조종사 자격증명 소시자는 계기비행 한정으로 진행된다.또 후방석, 회전익 비행시간을 제외한 총 비행 시간 250시간 이상, 국내 유효한 항공신체검사증명 1종 및 항공영어구술능력 4등급 이상 소지자로 비행시간은 입사 지원 시 최초 제출한 증빙서류 내 한해 인정된다.마지막으로 국내 유효한 항공무선통신사 자격증 소지자, JET 한정 자격 소지자로 JET 자격의 경우 입사 전까지 취득 조건으로 지원 가능하다. B737 형식 한정 자격 소지자는 우대한다.티웨이항공은 서류전형과 역량 검사를 시작으로 필기 전형, 1차 면접, 실기 전형, 2차 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 입사는 오는 11월 예정이다. 자세한 응시 자격과 전형 일정, 단계별 결과 발표는 공식 채용 사이트에서 확인할 수 있다.티웨이항공 관계자는 "안전은 티웨이항공의 가장 중요한 가치인 만큼 이번 채용을 통해 안전 의식 역량을 갖춘 우수 인재를 선발해 안정적인 운항 체계를 조성할 수 있도록 최선을 다할 예정이다"고 전했다.한편, 티웨이항공은 최근 주주총회를 통해 트리니티항공으로 상호명을 변경했다. 트리니티항공으로의 운항 시작은 국내외 관계기관 승인이 완료된 후 진행될 예정이다.