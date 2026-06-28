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경제 은행

하나금융, 서부티엔디와 양천구 첨단물류단지 개발사업 금융협력

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한상욱 기자

승인 : 2026. 06. 28. 09:54

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은행·증권 역량 결합…PF 금융주선 등 지원
[사진자료①] 하나금융그룹 청각장애 인식 개선 및 나눔 실천을 위한 임직원 봉사활동 실시!!
함영주 하나금융그룹 회장(오른쪽)이 26일 서울 강남구 하나증권 더 센터필드W에서 열린 업무협약식에 참석해 승만호 서부티엔디 회장과 함께 기념촬영을 하고 있다./하나금융그룹
하나금융그룹이 서부티엔디의 도시첨단물류단지 개발사업 추진을 위해 금융지원과 공동투자 등 협력체계를 구축한다.

하나금융그룹은 지난 26일 서울 강남구 하나증권 더 센터필드W에서 서부티엔디와 도시첨단물류단지 개발사업 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이날 협약식에는 함영주 회장을 비롯해 강성묵 하나금융 부회장 겸 하나증권 대표이사, 이호성 하나은행장, 승만호 서부티엔디 회장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 서부티엔디가 서울 양천구 신정동에 스마트물류시설과 상업·지원시설이 결합된 도시첨단물류단지를 조성하는 개발사업을 추진하는 데 필요한 금융업무 협력 체계를 마련하기 위해 체결됐다. 협약 내용에 따라 양사는 자금조달과 기업금융, 공동투자 등 개발사업 전반에 걸쳐 협업을 추진할 계획이다.

하나금융은 주요 계열사인 하나은행의 기업금융 역량과, 하나증권의 투자금융(IB) 역량을 활용해 사업 단계별 금융 지원에 나선다. 구체적으로 프로젝트파이낸싱(PF) 금융주선, 도시첨단물류단지 개발사업이 구조분석 및 금융설계, 양사 네트워크를 활용한 종합 금융솔루션 제공 등을 제공한다.

함영주 회장은 "이번 협약을 통해 금융과 개발 사업의 경계를 허물고, 두 분야의 강점을 결합한 새로운 협력 모델을 구축할 것"이라며 "물류·금융·의료·문화시설 등 다양한 복합 인프라를 구축하는 도시첨단물류단지 개발사업의 성공적인 추진을 위한 든든한 금융파트너로서의 역할을 수행하겠다"고 말했다.

하나금융은 인프라 분야 투자도 적극 확대하고 있다. 지난 3월 약 5000억원 규모의 '하나모두성장인프라펀드'를 결성하고, 신재생에너지 및 수소사업, 에너지저장장치(ESS) 및 친환경시설, AI 데이터센터 및 AI 컴퓨팅 센터 등 디지털 인프라 사업에 대한 투자를 추진 중이다.
한상욱 기자

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