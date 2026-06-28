농협금융, 두 번째 전략거점으로 전북 낙점…‘NH금융허브’ 만든다

자산운용 기능 더해 종합금융서비스 체계 구축

2026031501010007802 0 이찬우 NH농협금융그룹 회장./NH농협금융그룹

NH농협금융그룹이 동남권에 이어 전북을 두 번째 전략 거점으로 정하고 그룹 차원의 종합 금융지원에 나선다.NH농협금융그룹은 28일 정부의 '5극 3특 국가균형성장' 정책에 맞춰 전북을 두 번째 테마지역으로 선정하고, 그룹 차원의 종합 지원을 추진한다고 밝혔다. 첫 번째 테마 사업은 경남 창원에 개소한 동남권 항공·해양·방산 종합지원센터다.농협금융은 올해 3분기 중 NH아문디자산운용 전주 사무소를 열고 'NH금융허브'를 본격 출범할 계획이다. 전북에 위치한 농협금융의 인프라에 자산운용 기능을 더해 종합금융서비스 체계를 구축한다는 구상이다.이번 지원은 제3금융중심지 지정을 추진 중인 전북에 금융지원을 본격화하기 위한 차원에서 마련됐다. 농협금융은 전북의 주요 산업인 농생명, 피지컬AI, 신재생에너지 업종을 중심으로 은행·보험·증권·자산운용·벤처투자 등 그룹 핵심 계열사 간 협업을 강화할 방침이다.구체적으로 NH농협은행은 전북 보증기관 특별출연 등을 통해 기업금융 지원을 확대한다. NH농협손해보험은 기업성 보험을 넓히고, NH벤처투자는 혁신기업 발굴에 나선다. NH아문디자산운용은 전주사무소 개소를 통해 농협금융 계열사와의 시너지 확대를 모색하고 국민연금 사업 참여 활성화도 추진한다.농식품 기업 지원도 병행한다. 농협금융은 농식품 기업 발굴·투자와 자금지원을 제공하는 K-푸드 스케일업 프로그램에 더해, 핵심 계열사인 NH농협은행을 통해 지역 내 농식품 기업 대상 컨설팅과 특화 기업대출, 무역금융 등 금융지원을 확대한다는 계획이다.이찬우 회장은 "전북은 대한민국 금융의 새로운 거점"이라며 "NH금융허브를 통해 계열사 역량을 모아 전북이 핵심 금융·산업 중심지로 도약할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다"고 강조했다.농협금융은 향후에도 동남권 항공·해양·방산 종합지원센터와 전북 NH금융허브에 이어 5극 3특 지역별 특성에 맞는 금융지원 모델을 검토한다는 방침이다.